8 mahallenin çevresinden geçen dere, kirliliği ile endişelendiriyor

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 8 mahallenin çevresinden geçen ve tarım için kullanılan derenin suyunda oluşan kirlilik endişe oluşturdu. Suda yaşanan kirliliğe dikkat çekmek için bir araya gelen mahalle muhtarları, kokusu sebebi ile derenin yanına bile yaklaşılamadığını ifade ettiler.

Akyazı ilçesinde bulunan ve 8 mahallenin çevresinden geçen Karaca Deresi kirliliği sebebi ile endişe oluşturdu. Çevresinde bulunan mahallelerdeki vatandaşların daha öncelerinde balık tutarak, yüzmeyi öğrendiği ve tarımsal sulama için kullandıkları derenin kirliliği mahalle muhtarlarını harekete geçirdi. Akyazı’dan başlayıp Mudurnu Deresi ile birleşen ve oradan ise Sakarya Nehri’ne dökülen Karaca Deresinde yaşanan kirlilik probleminin bir an önce çözüme kavuşturulmasını isteyen muhtarların tek isteği ise derenin eskisi gibi berrak şekilde akması. Derenin geçtiği Bedilkadirbey, Bediltahirbey ve Çatalköprü Mahalle Muhtarları suyun kirliliği ile birlikte oluşan endişelerini dile getirerek, durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istediler.

Bedilkadirbey Muhtarı Ercai Pınar, “Yakın zamanda derenin DSİ tarafından temizlenmesine başlandı. Ancak derenin kirliliği ve çok pis oluşu beni derinden üzdü. Bu olayı insanlık dışı bir davranış olarak görüyorum” derken Tahirbey Muhtarı Coşkun Demir ise, “Bu dereden yaklaşık olarak 8 mahalle tarım arazileri için su alıyor. Yediğimiz sebzeler bu derenin suyu ile sulanıyor” şeklinde konuştu. Çatalköprü Mahalle Muhtarı Ali Buz da, “Geçen yıllarda bu derenin suyundan içen hayvanlarımızda ölümler tespit ettik. Bir türlü insanlık dışı kirliliğe dur diyemedik, bu rezaleti yapanları kınıyoruz” ifadelerini kullandı.