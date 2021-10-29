8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz'in batı, Ege'nin güney kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

8 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak öngörülüyor.

GÜNEYDOĞU'YA DA SAĞANAK UYARISI

Yağışların Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman'ın doğu, Elazığ'ın güney ve doğu, Muş ve Bingöl'ün güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MARMARA BÖLGESİ FIRTINAYA TESLİM OLACAK

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle iç ve doğu kesimlerde doğu ve güneydoğulu, diğer yerlerde kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.