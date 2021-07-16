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750 yıllık dut ağacı yıllara meydan okuyor

Kahramanmaraş’ta tüm ihtişamıyla dimdik ayakta duran 750 yıllık dut ağacı yıllara meydan okuyor.

Çevre 16.07.2021, 11:35
750 yıllık dut ağacı yıllara meydan okuyor
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Kahramanmaraş’ta tüm ihtişamıyla dimdik ayakta duran 750 yıllık dut ağacı yıllara meydan okuyor.

Afşin ilçesi Kaşanlı ve Büğet Mahallesi’nin ortasında bulunan yaklaşık 750 yıllık dut ağacı hala dimdik ayakta durmasıyla dikkat çekiyor.

Afşin’e yaklaşık 36 kilometre uzaklıkta bulunan dut ağacı fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Mahalle sakinleri, asırlardan bu yana dimdik ayakta duran dut ağacının koruma altına alınmasını talep etti.
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