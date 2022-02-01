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7 Yıl sonra bir ilk, Kayseri’de son 7 yılın en yüksek kar kalınlığı ölçüldü

Kayseri’de 2015 yılında ölçülen 30 santimetrelik kar kalınlığından sonra en yüksek kar kalınlığı 7 yıl sonra 2022 yılında 25 santimetre olarak ölçüldü. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, "2015 Şubat ayından beri ölçülen en yüksek kar kalınlığı 19 Ocak 2022 tarihinde 25 santimetre olarak ölçüldü” dedi.

Çevre 01.02.2022, 11:03
7 Yıl sonra bir ilk, Kayseri’de son 7 yılın en yüksek kar kalınlığı ölçüldü

Kayseri’de 2015 yılında ölçülen 30 santimetrelik kar kalınlığından sonra en yüksek kar kalınlığı 7 yıl sonra 2022 yılında 25 santimetre olarak ölçüldü. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, "2015 Şubat ayından beri ölçülen en yüksek kar kalınlığı 19 Ocak 2022 tarihinde 25 santimetre olarak ölçüldü” dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi yoğun kar yağışı Kayseri’de etkisini gösterdi. Kar kalınlıkları kırsal kesimlerde çok daha fazla olurken, kent merkezinde de kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu. Yapan kar ile birlikte kent merkezinde ölçülen 25 santimetrelik kar, son 7 yıl içerisinde gerçekleşen en yoğun kar olarak kayıtlara geçti. Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, “Bugün çok bulutlu ve zaman zaman yine hafif kar yağışlı bir hava bekliyoruz. Çarşamba günü yine çok bulutlu bir hava bekliyoruz. Çarşamba günü yine güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarlı bekliyoruz. Perşembe gece saatlerine kadar kuvvetli rüzgarın il genelinde etkili olacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları şu anda mevsim normalleri civarında ancak güneyli rüzgarın etkisiyle mevsim normallerin yaklaşık 2-3 derece üstüne çıkarak 6-7 derecelere ulaşacak. En yüksek azami sıcaklığımızın da son 1 hafta içerisinde 1-7 derece arasında olmasını bekliyoruz. En düşük asgari sıcaklığımızın ise eksi 1 ile eksi 9 derece arasında olacağını tahmin ediyoruz. En yüksek sıcaklığımız Perşembe günü güney rüzgarlarının da etkisiyle 7-8 derece seviyesinde ölçülmesini beklerken, en düşük sıcaklığımızın ise Cumartesi sabah saatlerinde yaklaşık eksi 9 derece civarında ölçüleceğini tahmin ediyoruz. Güneyli rüzgarların etkisiyle havalar ısınacak ve bu yağan karlar da kar yükünü artmasına sebep olacak. Dolayısıyla eğimli ve dik yamaçlarda ile çığ riski etkili olabilir. Bu riske karşı vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Aynı şekilde çatıların üzerlerinde bulunan karlar ve oluşan sarkıtlar havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımıza karşı tehlike arz ediyor. Bunun içinde vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

"7 yıl sonra en yüksek kar kalınlığı ölçüldü"

Kentte 2015 yılında 30 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığının ardından son 7 yıl içerisindeki en yüksek kar kalınlığının 25 santimetre olarak ölçüldüğünü söyleyen Mehmet Bütüner, ”Kayseri tarihinde en yüksek kar kalınlığı Şubat 2008’de 51 santimetre olarak ölçülmüştür. En son 2015 Şubat ayında 30 santim civarında bir kar ölçülmüştü. 2015 Şubat ayından beri ölçülen en yüksek kar kalınlığı 19 Ocak 2022 tarihinde 25 santimetre olarak ölçüldü. Ocak ayları için söyleyecek olursak, 2013 yılında ölçülen 29 santimetrelik kar kalınlığından sonra Ocak ayında son 9 yılda ölçülen en yüksek kar kalınlığı Ocak 2022 tarihinde 25 santimetre olarak ölçüldü” ifadelerini kullandı.

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