"7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi" sona erdi

12 ülkeden yüzlerce arıcı ve bilim insanı ile sektör temsilcilerinin buluştuğu 4 gün süren 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’nin son gününde de çalıştay ve paneller düzenlendi. Marmaris’te gerçekleşen 4 günlük kongre boyunca arıcılar için eğitim çalıştayları, konferanslar ve tartışma platformları düzenlendi, arı ürünleri ve sektör sorunları konuşuldu. Eğitime katılan arıcılara ise sertifikaları teslim edildi.

Muğla Valiliği himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleri ile 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 15-19 Kasım 2022 tarihleri arasında Marmaris’te gerçekleşti. 4 gün süren kongrenin son gününe Moldova’nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Muğla Valisi Orhan Tavlı, GEKA Genel Sekreteri Özgür Özdoğan, FAO Türkiye Temsilcisi, Gıda ve Tarım Örgütü Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, TAB Başkanı Ziya Şahin, Maybir Başkanı Veli Türk, il ve ilçe protokolü ile ünlü gazeteci ve sunucu Mesut Yar ve kongreye davetli arıcılar "Muğlalı arıcıların geleceği" paneline katıldılar. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan panelin ilk bölümünde kürsüye çıkan ve kendisinin de arıcı olduğunu anlatan Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Türkiye ve Moldava’nın iş birliğinin artarak devam edeceğini, arıcılık sektörünün ülkelerinde de saygın bir yerde olduğunu ortak çalışmaları geliştirmekten mutluluk duyacağını belirtti.

"Küresel iklim değişikliği ve orman yangınları basra böceğini etkiledi"

Kongre’nin arıcılık ve özellikle çam balı için çok önemli bir yeri olduğunu belirten Muğla İl Tarım Müdürü Barış Saylak, "Kongrede katılımın ve bilimsel sunumunun yüksek olduğu çok değerli oturumlara imza atıldı. Bilim insanlarımız, sektörün çok kıymetli üreticileri ile hep birlikte bu kongre, zorlu koşullarda, küresel iklim felaketinin ortaya koyduğu üretime dönük olumsuzluklarda ve yine orman yangınlarının olumsuz etkisinin arkasından adeta bir ilaç gibi oldu. Bu kongre ile son yıllarda Türkiye’deki bal üretiminde küresel iklim felaketinin oldukça ciddi ve olumsuz etkileri var. Türkiye bir çam balı cenneti. Dünyadaki üretimin yüzde 90’ı bu ülkede yapılır. Bunun yüzde 75’i de ilimiz Muğla’da yapılır. Dolayısı ile bu küresel iklim felaketinin ortaya koyduğu yüksek ısı, ne yazık ki çam balını yapan basra böceğinin yaşam alanlarını darlaştırdı. Artık basrayı 200 metre ile 500 metre arasında olan çam balından 700-800 metre rakımlılara kadar çıkmış durumda. Hal böyle olunca çam balında yangınların ve en çok da küresel ısınma etkisini ortaya koyuyor" diyerek çözüm odaklı çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

"Muğla apiterapi merkezi olacak"

Sadece çam balının değil, arı ürünlerinin de ön planda olduğunu anlatan Saylak; "Muğla Valiliği himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, GEKA’nın desteklediği Apiterapi Ürünler Yetiştiriciliği ve Ar-Ge İnovasyon Merkezi projesini yürütüyoruz. Bu projemize 15 milyon liralık kaynak aktarıldı ve 7 milyon lira hibemiz geldi. Çalışmalarımız sürüyor. Buradaki hedefimiz ise Muğla ilindeki 5 bin arıcılık işletmesinin çam balından kaybını, apiterapi ürünler yetiştirilerek onlara, propolis, arı sütü, arı zehrini üreterek o kayıplarının önüne geçmek ve ülkemize ciddi anlamda bir gelir getirmek. Dövizleri ülkemizde bırakmak en büyük hedeflerimizden birisi. Tüm il genelinde yapılacak çalışmalarla, üniversitemizin TEKNO Park’ında, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği’nin 4 dönümlük arazisi üzerinde bir Ar-Ge Merkezi ve tesisler kurmayı planlıyoruz. Proje, ete kemiğe büründü ve çok yakında hayata geçirilecek" dedi.