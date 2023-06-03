600 adet bulunan Siirt adaçayının çiçeklerini koparanlara 244 bin 315 lira ceza veriliyor

Dünyada sadece Siirt’te yetişen ve nesli tehlike altında olduğu için koruma altına alınan endemik bitki türü Siirt adaçayı olarak bilinen "Salvia Siirtica" yılın ilk çiçeklerini açtı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince, endemik bitki türleri arasında yer alan Siirt adaçayını koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 TL ceza uygulanıyor. Endemik bitkiyi yöre halkının da koruma altına aldığını belirten Sinan İmre, “Siirt Tillo bölgesinde yaşıyorum. Bu bölgede Latince ismi Salvia Siirtica Türkçe anlamıyla Siirt adaçayı bitkisi bulunmakta. Bu bölgede sadece 600 adet var. Dolaysıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bunu koruma altına aldı. Yerli halka da bu bitki türüne herhangi bir zarar gelmemesi için telkinde bulundular. Biz de bu bitki türünü koruma altına aldık. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi buraya gelip bitkinin koparılmasını engellemek için etrafını çitlerle çevirdiler. Bize de telkinde bulundular yerli halk tarafından bu bitkinin korunmasına dair. Biz de bu bitkiyi korumak için ellerimizden geleni yapıyoruz. Bu endemik bir bitki olduğu için koparılma cezası 244 bin 315 TL’dir. Bu bitki çay veyahut herhangi bir içerecek olarak kullanılmıyor sadece endemik bir bitki olduğu için koruma altında” dedi.