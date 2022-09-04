60 yıl sonra çiçek açtı

60 ila 100 yıl arasında yaşayan ve ömürleri boyunca bir kez çiçek açan, çiçek açtıktan sonra da kuruyan agave bitkisi, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Sahilkent Mahallesi’nde çiçek açtı. Ayvalık Belediyesi tarafından koruma altına alınan bitki, UNESCO tarafından dünya mirası listesinde de yer alıyor.

Türkiye’de, “Sabır Çiçeği ve “Yüzyıl Çiçeği” olarak da adlandırılan agave bitkisi, Ayvalık’ta deniz kenarına 30 metre yakınlıkta bir parkta 60 yıl sonra ilk defa çiçek açtı. Agave bitkisinin Orta Amerika ve Meksika menşeli endemik bir bitki olduğunu kaydeden Ayvalık Belediyesi Orman Mühendisi Orçun Bodur, “Türkiye’de ise Ege ve Akdeniz kıyılarında yetişmekte olan bir tür. Özellikle peyzaj süslemelerinde kullanılmaktadır. Bu bitkinin ismi yöresel olarak da değişebiliyor. En önemli özelliği 60 ile 100 yıl arasında çiçek açması ve çiçek açtıktan sonra da çürümesidir” dedi.

Kaktüsgillerden olan bitkinin Orta Amerika’da üretilen agave şurubunun, glikoz içermediği için tatlandırıcı olarak kullanıldığını kaydeden Bodur, “Ayrıca cilt hastalıkları ve iltihaplanmalara karşı da bu şurup kullanılabilmektedir. Bu şurubu kilo vermek isteyenler de vücudu tok tuttuğu için sıklıkta kullanması açısından Orta Amerika’daki diyetisyenlerin vazgeçemediği bir bitkidir. Ayvalık’ta da Sahilkent Mahallesi’nde iki adet agave bitkisi açmış durumda. Yaklaşık 10 metreye yakın boyu uzayabilen bu bitki çiçek açtıktan sonra da yaşamını kaybedip, doğal ortama karışacak” ifadelerini kullandı.

Agavenin UNESCO Kültür Mirasları listesinde bulunduğunu aktaran Bodur, “Ayvalık Belediyesi olarak bu bitkiyi peyzaj alanlarımıza diktiğimiz gibi, kendi kendine yetişenler de var. Ama bu sene itibariyle ilçemizde iki adet agavenin çiçek açtığını gördük. Kaktüs familyasından olduğu ve az su istediği için yetiştirilmesi kolay olabiliyor. Örneğin bu bitkiden bir parça kesip, kurak iklime sahip bir bahçedeki toprağın yüzeyine ekildiğinde bol miktarda yetiştirilebilir” diye konuştu.

Sokaklarındaki kaktüsün çiçek açıp bir anda 10 metrelik ağaç haline geldiğini kaydeden Sahilkent Mahallesi Basın Sahil Sitesi sakinlerinden Hüseyin Tavas da, yazlığına geldiği Mayıs ayından bu yana agave bitkisinin çiçek açtığını ve açan çiçeğin hızla büyüdüğünü gözlemlediğini belirterek, “Sadece 15-20 gün içerisinde bu boya ulaştı. Boyu uzadıktan sonra dalları çıkmaya başladı. Yaklaşık 10 gün sonra da bu dalların üzerinde çelenk şeklinde beyaz renkte çiçekler açtı. Şimdi bu beyaz çiçekler sararmaya ve tohum saçmaya başladı. Bu tohumlardan bazıları bizim bahçeye uçuştular. Bu tohumları inceleyince çiçeklerin uçlarında sanki bir paraşüt şeklinde bir şeyler vardı. Bir yakınım bu bitkiyi daha önce gördüğünü belirterek, Mersin’deki bir arkadaşını aradı. O zaman bu ağacın agave olduğunu anladık. Bu bitki ortalama 80 yıl yaşar, 60 yılda bir çiçek açar ve çiçek açtıktan sonra da 2 yıl kadar tohumlarını saçar ve ömrünü tamamlar” dedi.