6 aydır sular altında kalan sanat merkezine çözüm bulunamıyor

Kaynağı bilinmeyen bir noktadan gelen su sebebiyle 6 aydır sular altında kalan sanat merkezinin maddi zararı 5 milyon TL’yi aştı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan sanat merkezinin alt katı 6 aydır kaynağı bilinmeyen bir noktadan su alıyor. Tavan yüksekliğinin yarısına kadar gelen su birikintisi, enstrüman dersi verilen odalardaki elektronik cihazları kullanılamaz hale getirmiş durumda. Su pompaları ile saatte 23 metreküp suyu dışarı tahliye ettiğini kaydeden iş yeri sahibi Cenk Ünal, motorun arıza yapması durumunda dükkanın sular altında kalmaması için sanat merkezinde yaşamını sürdürüyor. Yaklaşık altı aydır devam eden sorunu yetkililere bildirdiklerini fakat bir çözüme ulaşamadıklarını belirten iş yeri ortağı Tansın Cengiz, “Yaklaşık altı aydır bu halde. Arka taraftaki bir noktadan sürekli su geliyordu. Yetkilileri arayıp durumu bildirdik. Geldiler ve su tahlili aldılar. Sızan su, odaların yarısına kadar çıktı. Yaklaşık 5 ile 6 milyon TL arasında ekonomik bir zararımız var. Ortağım da 24 saat iş yerinde kalıyor. Kaçak suyu tahliye etmesi için bir su pompası koyduk fakat bazen arızalanıyor. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Yerlerde kablolar var, birine bir şey olacak, sorumlusu olacağız. Biz bu işi müzik ve müziği sevdiğimiz için yapıyoruz. Türkiye’nin başkentinin ortasındaki işletme ve çözüm bulunamıyor. Gidip kendi imkanlarımızla kazmaya çalışsak daha büyük bir faciaya yol açmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Yetkililerin, gelip su tahlili aldığını, sonucun yer altı suyu olduğunu ve iş yeri sahiplerinin çözmesi gerektiğini belirttiklerini söyleyen Cengiz, oluşan mağduriyetin giderilmesini talep etti. Başkentte kış aylarında yaşanan kar yağışı sonrası eriyen suların dükkanın alt katına dolduğunu aktaran iş yeri sahibi Ünal, bir gece su pompasının arıza yapması ile odaların tamamının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

“Akvaryumun sularını buradan dolduruyorum”

Maddi hasarının 5 milyon liranın üzerinde olduğunu ve sular altında kalan odalarda ders verilmediğinden zarar etmeye devam ettiklerini kaydeden Ünal, “Sızan su, yer altı suyu olsa bile ben tek başıma ne yapabilirim. Apartman yönetimi ve dükkan sahibi bir yandan araştırıyorlar fakat benim mağduriyetim bitmiyor. Yer altındaki haritayı ben bilemem. Zaten içme suyu belli bir topraktan süzüldükten sonra içindeki klor kalmaz. Ciddi bir patlak olduğunu düşünüyorum. 6 aydan beri 24 saattir su pompası çalışıyor. Motor bir saatte dışarı 23 metreküp su atıyor. Göl olsa biterdi herhalde. Bir de iyi su olduğu söyleniyor. Akvaryumun sularını buradan dolduruyorum, dinlendirmeye ihtiyaç duymuyorum. Ayrıca akan su da boşa gidiyor, israf oluyor” diye konuştu.