Merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi.

Merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan saat 12.04’te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.9 kilometre olduğu açıklandı. Deprem Elazığ’da da hissedildi. Depremden dolayı vatandaşlar dışarı çıktı.