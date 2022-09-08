52 kilometrelik dev proje Sivas’ın susuzluğuna çözüm olucak

Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı’na, Hafik Pusat Özen Barajı’ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlanan isale hattında çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas Milletvekili M. Habib Soluk ve Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan, toplam 52 kilometre uzunluğa sahip olacak hattın 15 kilometre olan ilk etabında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

“4 Eylül Barajı’ndaki su tamamen bitmeden Pusat Özen Barajı’ndaki suyu buraya taşımayı planlıyoruz”

Şehir için büyük önem taşıtan projeyi adım adım takip ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “İnşallah 4 Eylül Barajı’ndaki su tamamen bitmeden Pusat Özen Barajı’ndaki suyu buraya taşımayı planlıyoruz. Bu noktada büyük bir gayretle çalışmalarını sürdüren DSİ Bölge Müdürümüz ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu konuda hemşehrilerimizden bir ricada bulunmak istiyorum. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ancak suyu tasarruflu kullanmak adına hemşehrilerimizden özel bir gayret bekliyoruz. Çünkü suyumuz sınırsız değil 4 Eylül havzasına bu yıl yağış oldukça az oldu, bundan dolayı da sıkıntı çekebiliriz. Biz çalışmalarımızı hızlandıracağız, vatandaşımız da tasarruf sağlayacak ve böylece şehrimizde su sorunu yaşanmadan bu konuyu çözüme kavuşturmuş olacağız” dedi.

"Ekim ayının sonu gibi iki barajı birbirine buluşturmuş"

AK Parti Sivas Milletvekili M. Habib Soluk ise “Sivas için oldukça önemli bir projeyi de daha bitirmeyi planlıyoruz. Başkanımız ile birlikte alanda incelemelerde bulunarak bilgiler alıyoruz. Allah izin verirse Ekim ayının sonu gibi iki barajı birbirine buluşturmuş olacağız. Müteahhit firma son derece özverili olarak çalışmalarına devam ediyor. Boru döşeme altyapısını tamamlamak üzere, kaynak çalışmaları da hızlı bir şekilde sürüyor. Belediye Başkanımız konunun en yakın takipçisi. Önemli bir iş, önemli bir sorunun da çözümü olacak. En kısa sürede çalışmalar tamamlanarak 4 Eylül Barajımız suyuna kavuşmuş olacak. Vatandaşlarımızdan isteğimiz ise suyu tasarruflu kullanmaları... İklim değişiklikleriyle birlikte istenen yağışı alamadık. Barajımızdaki su seviyesini artıracak bu projeyle hiçbir sıkıntı yaşamadan vatandaşlarımızın evlerine en sağlıklı suyu ulaştırmış olacağız” ifadesini kullandı.