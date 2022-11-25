515 yıllık tarihi Ahmet Bey Camisinde restorasyon çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesi tarafından Harput’un, tarihi ve kültürel tüm birikimiyle bir yaşam merkezi olması hedefiyle başlatılan çalışmalar çerçevesinde 515 yıllık Ahmet Bey Camisinin restorasyon çalışmaları sürüyor.

Yeniden ihya ve inşa çalışmalarıyla eski görkemli günlerine dönme hazırlığını sürdüren binlerce yıllık tarihi kent Harput’ta, Elazığ Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından tarihi yapılara yönelik restorasyon çalışmaları devam ediyor. Anadolu medeniyetinin en önemli kavşaklarından biri olan kadim şehir Harput’ta Osmanlı dönemine ait ilk eserlerden biri de Ahmet Bey Cami. Devri ilk sancak beylerinden Ahmet Bey tarafından 1515 tarihinde yapılan cami, özgün kullanımına uygun olarak restore edilerek, geleceğe taşınacak. KUDEB birimi tarafından büyük oranda yıkılmış olan tarihi yapıya yönelik restorasyon çalışmaları çerçevesinde, harabe durumda olan caminin ekipler tarafından yeniden inşa süreci devam ediyor. Osmanlı dönemine ait olan 515 yıllık tarihi Ahmet Bey Cami, restorasyonun tamamlanmasının ardından ibadete açılacak.

Atıl durumdayken restorasyon yapılan Ahmet Bey Camisinin yakın zamanda ibadete açılacağını duyuran Harput Mahallesi muhtarı Zülküf Demirpolat, ’’Ahmet Bey Cami, tarihi geçmişi 500 yıllık olan bir camiydi. Atıl durumda olan bu cami, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları göreve geldiğinden beri bu cami gibi birçok tarihi gün yüzüne çıkarıyor. Ahmet Bey Cami, Harput’a girişte sağ tarafta kalıyor. Yaklaşık 20 gün sonra ibadete açılacaktır. Elazığlılar ve Harputlular adına belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.