500 yıllık anıt ağaç ardıcın korunmaya alınması istendi

Erzurum’un Olur ilçesi Çataksu köyü Köter mezrasında tarihe tanıklık etmiş 500 yıllık ardıç ağacının koruma altına alınması isteniyor.

Oltulu doğa severler grubu her hafta yapmış oldukları doğa yürüyüşünü bu hafta Olur Çataksu köyü Köter mezrasına yaptılar. Bin 500 rakımda bulunan Köter mezrasındaki 10 kilometrelik yürüyüşte 500 yıllık anıt ağaç doğaseverlerin ilgisini çekti.

Çataksu köyü sakinlerinden Engin Atmaca, “Köter mezramızda 500 yıllık ardıç ağacımız var bu ağaca baltayla zarar vermişler bu ağaca Orman İşletmesi ve devletten sahip çıkmalarını istiyoruz” dedi.

Oltulu Doğasever ve Tema Vakfı Oltu gönüllüsü Avukat Muharrem Kalyon Olur ise “Çataksu köyü yaylasında bir anıt ağaç olduğunu söyledi arkadaş biz de Oltulu doğaseverler olarak yerinde bakıp inceledik. Evet bayağı eski ve yaşlı ağaç” dedi.

Oltulu doğasever emekli öğretmen Osman Aslan da “Erzurum’un Olur ilçesinin Çataksu Köter mezrasındayız. Daha önce burada 500 yıllık bir ardıç ağacı olduğu söylendi. Biz de merak ettik Oltulu doğaseverler olarak bir yürüyüş düzenledik, yerinde inceledik korumaya alınması ve vatandaşlar tarafından kesilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekir” dedi.

Fen bilimleri öğretmeni Emre Kızıltan da, “Tarihe tanıklık etmiş bir ardıç ağacının haberini aldık ve buraya geldik gerçekten de yaşlı bir ağaç, sahip çıkılmasını istiyoruz. 5 Haziran dünya çevre gününde burayı tekrar ziyaret edeceğiz. Gereken önlemlerin alınması için buradan yetkililere sesleniyoruz” dedi.