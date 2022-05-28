50 yıl sonra 4,5 metreye ulaşan ’sabır çiçeği’ koruma altına alındı

tel örgü ile çevrilerek koruma altına alındı.

Mersin’in turizm bölgelerinden Silifke ilçesine bağlı Akkum Mahallesinde deniz kenarında kendiliğinden yetişen ve Türkiye’de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi uzun yıllar sonra 25 günde 4,5 metreye ulaştı. Denizin 3 metre üzerinde kayalık bölgede biranda boy atarak 4,5 metreye ulaşan çiçeği görenler ise şaşırdı. Bazı türlerinin 50 ile 100 yıl arasında bir kez çiçek açtığı bilinen Agave bitkisinin Mersin’deki türü de çiçek açmaya başladı. Bölge sakinlerinin çiçeğin en az 50 yıl sonra kısa sürede böyle büyümesini görmesiyle şaşırarak haber etmesi üzerine ise Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner’in talimatıyla koruma kararı alındı. Çiçeğin etrafı tel örgüyle çevrilip üzerine üst kısmına dikenli tel takılarak, zarar verilmesinin önüne geçildi. Vatandaşlarda çiçeğin koruma altına alınmasının dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Koruma altına alındı

Mahalle sakinlerinden Hamdi Kolukısa, "Ben 54 yaşındayım, yıllardır aklım erdi ereli buradaydı, ilk defa bu sene açtı ’yüzyıl çiçeği’de diyorlar. Şok olduk, aklım erdi ereli ufak bir bitkiydi bu. 4,5 metre büyüdü bir ay olmadan. Zarar vermeye başlamışlardı dış kabuğuna. Ama koruma altına alındı, kaymakamımızdan Allah razı olsun" dedi.

Her gün bir çok kişinin çiçeği görmeye geldiğini ve fotoğraflarını çektiğini anımsatan Kolukısa, Akkum’un çok güzel bir koy olduğu için çiçeğin ayrı bir doğal güzellik kattığını kaydetti.

"Merak edip geldik"

Gaziantepli olan ancak 10 yıl önce bölgeye yerleşenlerden Hamit Türköz’de eşiyle birlikte merak edip çiçeği görmeye geldiklerini aktararak ," Bizde bu Agava bitkisinin böyle yüzyılda bir açtığını duyarak merak ettik ve geldik. Beldemize çok yakıştığını düşünüyorum. Çok insanında bunu merak edip geleceğini düşünüyorum. Yüz yılda bir açıyormuş internetten araştırdık. Çok enteresan bir bitki, çiçek açınca daha da güzelleşecektir, insanlar akın akın buraya gelecektir"diye konuştu.

Görünce şok olduklarını da aktaran Türköz çifti, koruma altına alındığı için kaymakama teşekkür ettiklerini aktardı.

Türkiye’deki türü "Agave Americana"

Anavatanı Orta ile Güney Amerika olan Agave bitkisi Türkiye’de bazı bölgeler de de kendiliğinden çıkıyor. Türkiye’deki türün "Agave Americana" olduğu ancak 50 ile 100 yıl arasında sadece bir kez çiçek açtığı için "sabır" veya "yüzyıl" çiçeği denildiği öğrenildi. Meksika’nın Tequila kentinde yetişen ve Mavi Agave ismi verilen sabır çiçeği türünün UNESCO dünya mirası listesinde yer aldığı belirtildi. Sabır çiçeğinin dayanıklı ve çok az bakım gerektirdiği kurak koşullara adapte olduğu için diğer bitkilere göre yaklaşık 10 kat daha fazla su tuttuğu ifade edildi.

(HİV-