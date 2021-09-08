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50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı.

Çevre 08.09.2021, 08:27
50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı.


Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, İlçe jandarma Komutanı Veli Türk, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu İl Müdürü Mahmut Bakar, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Baysal Bayarslan ile birlikte 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda bulunan derelere 50 bin kırmızı benekli alabalık salımı yapıldı.


Derelere her yıl balıkların salımının yapıldığını anımsatan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, “Daha öncesinden dere yataklarımızdan alınan anaç balıklardan üretilen yavru balıkların her yıl derelere salımı yapılıyor. 2007 yılı yılından bu yana düzenli bir şekilde 20 ila 50 bin arası balık yavrularını derelerimize bırakıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Program sonunda günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.

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