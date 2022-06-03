5. Kadıköy Çevre Festivali kapılarını açtı

Kadıköy Çevre Festivali, “İklim Krizi ile Mücadele” temasıyla Özgürlük Parkı’nda kapılarını açtı. 3 gün boyunca panelden atölyeye, söyleşiden konsere, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok etkinliğin yer alacağı festivalin açılışını Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı gerçekleştirdi.

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Kadıköy Çevre Festivali, “İklim Krizi ile Mücadele” konusuyla kapılarını açtı. 3 gün boyunca Özgürlük Parkı’nda sürecek olan festivalde çevre için mücadele eden alanında uzman 200’e yakın isim, 46 sivil toplum kuruluşu, platform ve inisiyatif bir araya geldi. Doğaya Emek Ver” sloganıyla gerçekleştirilen festivalde panelden atölyeye, söyleşiden konsere, tiyatrodan sinemaya her yaş grubuna uygun pek çok etkinlik düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı gerçekleştirirken vatandaşlar çocuklarıyla birlikte festivale yoğun ilgi gösterdi.

Onlarca etkinlik düzenlendi

Festival çerçevesinde Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Ritmin Yıldızları, geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla atık ürünlerden oluşturdukları aletlerle enstrümantal konser verdi. Konserin yanı sıra müzikal oyun, kısa film gösterimi gibi etkinliklerle kentte ekolojik yaşamın önemine dikkatler çekildi.

"Bizim tek arzumuz daha güzel bir kenti çocuklarımıza teslim etmek"

Festivale ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Biz geleceğe düzenli bir kent bırakmayacağız. Yaşadığımız kentlere o kadar çok ihanet etmişiz ki buraları kısa sürede eski haline kavuşturmak çok zor. Umarım en azından bundan sonra biz üzerimize düşeni yaparız ve çocuklarımıza kentleri daha sağlıklı daha temiz daha çevreci olarak bırakabiliriz. Bizim tek arzumuz çocuklarımıza yani geleceğimize bugünden daha iyi yaşayabilecekleri bir kenti teslim etmek" diye konuştu.