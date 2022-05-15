5 dakikalık yağışla Kırşehir Belediyesi’nin altyapı sorunları ortaya çıktı

Kırşehir’de akşam saatlerinde yaklaşık 5 dakika etkili olan yağış, şehirdeki alt yapı sorununu da ortaya çıkardı.

Kırşehir’de akşam saatlerinde kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Yenice Mahallesi’nde oluşan selde sürücüler araçlarını ters yönde hareket ettirmek zorunda kaldı. Şehir merkezinde ise rögarlar taştı. Sanayi Sitesi, Yenice Mahallesi’nin bir bölümü ve Terme Caddesi’nde de su baskınları oluştu. Güney kent yolu üzerinde sürücüler, oluşan su baskını nedeniyle araçlarını kullanamadı.