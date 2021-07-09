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5 dakikalık sağanak yağmur sokakları göle çevirdi

Iğdır’da 5 dakika kadar etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı kent merkezinde yolları adeta göle çevirdi.

Çevre 09.07.2021, 16:27
5 dakikalık sağanak yağmur sokakları göle çevirdi
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Iğdır’da 5 dakika kadar etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı kent merkezinde yolları adeta göle çevirdi.

Iğdır’da uzun zamandır beklenen yağmur bugün yağdı. Bir anda bastıran yağmur kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Yaklaşık 5 dakika süren sağanak yağmur ve dolu, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Yağan yağmur sonrası ev ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar ve araç ile bisiklet ve motosiklet sürücüleri ise zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar göle dönen cadde ve sokaklarda ıslanmamak için taşlardan basamaklar yaparak ilerlemeye çalışırken bazıları da paçalarını sıvayarak suyun içinde ilerlemeye çalıştı. Araç sürücüleri ise düşük hızda ilerledi.
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