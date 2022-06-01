5 dakikalık sağanak Edirne’nin bozuk yollarını göle çevirdi

Edirne’de 5 dakika etkili olan sağanak yağış sonrası bozuk yollarda su birikmesi sonucu sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne’de altyapı yetersizliği ve bozuk yollarda 5 dakikalık sağanaktan dolayı biriken sular sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Araçların en yoğun kullandığı birçok cadde ve yollardaki çukurlarda su birikintisi meydana geldi. Kısa süreli sağanak yağışla birlikte neredeyse göle dönen yollarda araç sürücüleri hareket etmekte zorlandı. Vatandaşlar ise yürümekte güçlük çekti.