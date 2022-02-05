Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde doğan 5 ayaklı kuzu, görenleri şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesine bağlı Peymunut mezrasında besicilik yapan Enver Çulcu’nun koyunlarından biri 5 bacaklı kuzu dünyaya getirdi. Ağıla girdiğinde kuzuyu gören Çulcu, büyük şaşkınlık yaşadı. Kuzunun doğduktan kısa süre içerisinde öldüğü öğrenildi.

Koyunun doğurmasına yardım ettiğini aktaran Çulcu, “Baktım ki 5 ayaklı kuzu geldi. 56 yaşındayım böyle bir şey görmedim” dedi.