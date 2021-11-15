5 ay önce asfalt attılar, yeniden kazdılar

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin genelinde devam eden altyapı çalışmaları sebebiyle, uzun süre asfaltsız kalan yola yaklaşık 5 ay önce asfalt döküldü. Ancak yol geçtiğimiz hafta yol yeniden kazılınca bölge sakinleri duruma tepki gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSU ekipleri, kent genelinde alt yapının yenilenmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda Derince ilçesindeki Kamuran Caddesinde yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından yol Haziran ayında asfaltlandı. Ancak geçtiğimiz hafta İZGAZ ekipleri yolun bir kısmını yeniden kazdı. Yeni döşenen hatta kaçak olunca İSU ekipleri de ayrı bir bölümü kazdı. Bir haftadır asfalt atılmayan çukurlar sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, “Bu yola asfalt atılalı, 5 ay olmadı. Yeniden kazılması, kurumlar arasında koordinasyonun olmadığını gösteriyor. Kazdılar, kapatmadılar. Otomobiller geçerken hasar görüyor. Burası zaten neredeyse bir yıl şantiye halindeydi. İZGAZ o zaman niye çalışmasını yapmadı?” ifadelerini kullandı.