5 asırlık mezar, insan boyunu aşan taşları ile dikkat çekiyor

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan ve 500 yıllık olduğu düşünülen tarihi mezarlık, ilginç mezar taşlarıyla da dikkat çekiyor.

Sivas’ın Altınyayla ilçesi tarihin ilk çağlarında Anadolu’da hakimiyet kuran Mezopotamya, Hitit, Roma ile Bizans İmparatorluğuna ev sahipliği yaptı. Birçok tarihi değeri ve kalıntıyı içinde barındıran ilçede 500 yıllık olduğu düşünülen mezarlık dikkat çekiyor. Mezarlıkta yuvarlak mezar taşlarının yanı sıra insan boyunu aşan taşlar da bulunuyor. Öte yandan mezar taşlarında yazı bulunmadığı için mezarlıkta yatanların kimlikleri bilinmiyor.

“Tarihi bir kayıt yok’’

İlçe sakinlerinden Kadir Yılmaz, “Ben 85 yaşındayım, bu mezarların bazıları biliniyor, çoğu ne zamandan kalma bilinmiyor. Sarıklı taşlar var. O mezarda yatanlar hoca olurmuş veya da ağa olurmuş. Mezar belli olsun diye öyle yaparlarmış’’ dedi.

Mehmet Karani, mezarlığa ait tarihi bir kayıt olmadığını belirterek, “Bu mezarların geçmiş tarihini bilen yoktur. Buralar tarihi eser olduğu için ne tarihlerini bilen var ne üzerindeki yazıyı okuyabilen var. Bazı mezarların başlarında şapka gibi bir şey var ama ne olduğunu bilen yok. En az 600 yıllık mezarlık çünkü. Tarihini kimse bilmiyor. Buraya ait tarihi bir kayıt yoktur çünkü buradaki yazılar okunmuyor. Burada kimsenin kimliği belli değil, kimse bilmiyor yani. Bu mezarlık tamamen dolu ama çoğu mezar kaybolmuş. O zamanlarda taş dikecek gücü olmadığından dolayı kaybolmuş. Burada boş yer yoktur, en az 500 tane mezar var burada ama o denemin zenginleri taş dikmiş’’ şeklinde konuştu.

İnsan boyunu aşan taşlar var

Nafi Öztürk ise insan boyunda taşlar olduğunu söyleyerek, “Bu mezarlığın tarihini bilmiyoruz. Buralarda büyük taşlar var, bu taşları o zamanlar nasıl getirdiler, insan gücüyle mi geldi, kağnılarla mı geldi yoksa o zamanlar yaşayan insanlar çok mu güçlüydü bilemiyoruz. İnsan boyunu aşan büyük büyük taşlar var. O zamanlar bu taşları ne anlamla diktiler onu da bilmiyoruz. İlginç görünümlü taşlar var burada. Ne amaçla koyulduğunu, hangi insana o taşı neden koyuldu, bilmiyoruz’’ diye konuştu.