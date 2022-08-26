4118 yaşındaki Porsuk ağacı ihtişamıyla göz dolduruyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Zonguldak’ın Alaplı ilçesi sınırları içerisinde tespit edilen ve dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olan ve bronz çağında filizlenen bu yıl 4 bin 118 yaşına basan porsuk ağacı, bunun yanında 1600-1000 yaşlarındaki iki porsuk ağacını barındırıyor.

Türkiye’nin 105. tabiat anıtı olarak tescillenen ve koruma altına alınan, İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Bacaklı yayla vadisinde yer alan porsuk ağaçları, sarmal gövde yapısı nedeniyle "Taxus baccata" olarak biliniyor.

Doğal ortamında yaşayan ve Tepe çapı 9,5 metre, gövde çapı 245 santimetre, boyu 23 metre olan porsuk ağacı son derece nadir anıt ağaçlar arasında yer alan porsuk ağacı, bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca anıt ağaç olarak tescil edilerek korumaya alındı.

4118 yaşındaki Porsuk ağacının tarihlendirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Dr. Ercan Oktan ve Anturia Danışmanlık’tan Dr. Murat Yıldız tarafından yıllık halkaların laboratuvarda incelenmesiyle yapıldı.

Yapılan incelemelerde ortaya çıkan sevindirici sonuçlardan biri de ağacın hala oldukça sağlıklı olması ve insanlar tarafından zarar görmediği sürece en az 4.000 yıl daha yaşayabileceği olduğu açıklandı.

Dünyanın en yaşlı beş ağacından biri olan ağaç, 2016 yılında tespit edilmişti.