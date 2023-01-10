40 yıldır hizmet veren hükümet konağı böyle yıkıldı

Karabük’ün Eflani ilçesinde 40 yıldır hizmet veren ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımı yapılan hükümet konağı hafriyat işlemleri başladı.

Eflani ilçesi Candaroğulları Mahallesi’nde 1983 yılında hizmete alınan hükümet konağı için yapılan deprem dayanıklılık testinde olumsuz sonuç çıkınca yıkım kararı verildi.

Taşınma işlemlerinin ardından iş makineleri ile yıkımı gerçekleştirilen binanın hafriyat çalışmasına da başlanıldı.

İlçede 40 yıl hizmet veren binanın yerine yeni hükümet konağı inşaatının başlayacağı belirtildi.