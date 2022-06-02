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40 derece sıcakta köpeği bagajda taşıdı

Adana’da 40 derece sıcakta bir kişinin köpeği bagaja bağlayıp taşıması görenleri hayrete düşürdü.

Çevre 02.06.2022, 10:17 02.06.2022, 11:42
40 derece sıcakta köpeği bagajda taşıdı

Olay, D-400 karayolu Ceyhan istikametinde meydana geldi. Bir kişinin otomobilin bagajına köpeği bağlayarak yolculuk yaptığını gören sürücüler hayrete düştü. Sürücü köpeğin hava alması için bagajın kapağını hafif açık bırakmıştı ancak köpeğin hava almadığı görüldü.

Köpeğin bagajın içinde sürekli kafasını dışarı çıkardığı görüldü. Sürücü köpeği düşünmeden 100 kilometre hızla yoluna devam etti.

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