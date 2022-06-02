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İlki geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleştirilen ’hayali ihracat’ soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 1’i gümrük memuru 12 şüpheli yakalanırken, zanlılar hayali ihracat yapara
40 derece sıcakta köpeği bagajda taşıdı
Adana’da 40 derece sıcakta bir kişinin köpeği bagaja bağlayıp taşıması görenleri hayrete düşürdü.
Çevre 02.06.2022, 10:17 02.06.2022, 11:42
Olay, D-400 karayolu Ceyhan istikametinde meydana geldi. Bir kişinin otomobilin bagajına köpeği bağlayarak yolculuk yaptığını gören sürücüler hayrete düştü. Sürücü köpeğin hava alması için bagajın kapağını hafif açık bırakmıştı ancak köpeğin hava almadığı görüldü.
Köpeğin bagajın içinde sürekli kafasını dışarı çıkardığı görüldü. Sürücü köpeği düşünmeden 100 kilometre hızla yoluna devam etti.