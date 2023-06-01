36 yapıda hasar tespiti yapıldı

MUŞ (İHA) – Çevre, Şehircilik ve İlklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, selden hasar gören yapılara ilişkin yürüttükleri tespit çalışmalarını tamamladı.

Muş’un Çukurbağ köyü ve Kırköy beldesinde yaşanan sel felaketinin ardında bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. Muş’ta etkili olan sağanak yağış sebebiyle iki farklı günde meydana gelen sel felaketleri nedeniyle Çevre, Şehircilik ve Değişikliği İl Müdürlüğü hasar tespit ekiplerince yapılan tespitler sonucunda; Çukurbağ köyünde 14 az ve 1 ağır hasarlı yapı tespit edilirken, Kırköy beldesinde ise 21 az hasarlı yapı tespit edildi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kırköy Belde Belediye Başkanı Nahit Dizman, etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldiğini belirterek, “Sel sonucu bazı yapılarda hasar meydana geldi. Ayrıca belediyemize ait 5 araç selden zarar görürken, bir köprü de çöktü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarını tamamladılar. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.