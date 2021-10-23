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35 yıllık Hükümet Konağı böyle yerle bir oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 35 yıldır hizmet veren Hükümet Konağı protokolün incelemesi esnasında yerle bir oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Çevre 23.10.2021, 12:08
35 yıllık Hükümet Konağı böyle yerle bir oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 35 yıldır hizmet veren Hükümet Konağı protokolün incelemesi esnasında yerle bir oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde depremsellik testini geçemeyen 35 yıllık Hükümet Konağı’nın yıkımına başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımına başlanan binanın yaklaşık 1 saatlik çalışma sırasında aniden yıkılması şaşırttı. Yıkılma anı ise kameraya yansıdı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş yıkım öncesi incelemede bulundu.

İncelemeler sırasında binanın bir kısmı aniden yıkıldı. Protokol üyelerinin şaşkınlık yaşadığı yıkım devam etti.

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