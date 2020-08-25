3 milyon metreküp doğalgaza eşdeğer yakıt tasarrufu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içerisindeki ‘Çamur Kurutma Tesisi’nde, yılda 32 bin ton çamur bertaraf edilerek 3 milyon metreküp doğalgaza eşdeğer bir yakıt tasarrufu sağlanıyor. Tesis ile ayrıca yıllık 70 bin ton karbondioksit gazının atmosfere salınımı engelleniyor.

Türkiye’nin en modern çöp depolama tesislerinden birisine sahip olan Samsun Büyükşehir Belediyesi yaptığı çevre yatırımları ile dikkat çekiyor. Tıbbi atıkların steril hale getirildiği bir sterilizasyon tesisi, geri dönüşüm tesisi, metan gazını elektrik enerjisine çevirerek elektrik üreten tesis ve sızıntı suyu arıtma tesisi ile Karadeniz’in en düzenli ve fonksiyonel depolama sahası olan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içerisindeki ‘Çamur Kurutma Tesisi’nde arıtmalardan çıkan günlük 90 ton çamur kurutularak sanayide ek yakıt olarak kullanılır hale getiriliyor.

Günlük 90 ton arıtma çamuru kurutuluyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir önderliğinde Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak çevre yatırımlarında daima Türkiye’ye örnek olacak projelere imza atmak için çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanlığı’nda görevli Çevre Mühendisi Elif Özcan, “Çamur Kurutma Tesisi, Türkiye’de ilk kez evsel nitelikli arıtma çamurlarını kurutan bir tesis olarak hizmete girdi. Günde yaklaşık 90 ton civarında çıkan arıtma çamurlarının bertaraf edildiği tesis. Metan gazı çevrim santralinin atık ısıları ile çamur kurutuluyor. Yüzde 90 oranında bir kuruluk sağlanıyor. Kurutma işleminden sonra ortaya çıkan çamur, çimento fabrikalarına yakıt olarak gönderiliyor. Bu da yılda 3 milyon metreküp doğalgaza eşdeğer enerji tasarrufu sağlıyor" diye konuştu.

Özcan, Çamur Kurutma Tesisi ile aynı zamanda yıllık 70 bin ton karbondioksit gazının atmosfere salınımının engellediğini de sözlerine ekledi.