3 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, yiyecek ararken yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuya düşerek mahsur kalan tilki, DKMP ekiplerince kurtarıldı.

Türkören Mahallesi’nde yaşanan olayda; yerleşim alanının dışındaki bir kuyudan ses geldiğini fark eden vatandaşlar, kontrol ettiklerinde bir tilkinin mahsur kaldığını gördü. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuya ne zaman düştüğü belli olmayan ve saldırganlaşan tilkiyi çıkaramayan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, hayvan yakalama aparatı ile tilkiyi mahsur kaldığı kuyudan kurtardı.

Kuyudan çıkarıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen tilki, tekrar doğal ortamına bırakıldı.