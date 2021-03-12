3 kilometrelik alanda 50 çuval atık toplandı

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Tepebaşı Gençlik Merkezi birlikte bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarak yaptığı temizlik çalışmada 3 kilometrelik alanda 50 çuval atık topladı.

Orman Bölge Müdürlüğünün organizasyonu ile Alpu ilçesi Bozan mahallesinde bir araya gelen ekip karayolu temizliği yaptı. Atık toplama etkinliğine, Alpu kaymakamı Kübra Karaalioğlu, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan, Çatacık Orman İşletme Müdürü Erdal Doğan, gençlik merkezinden gelen katılımcılar ve Orman Teşkilatı personeli 35 kişi katıldı. 2 saat içinde 3 kilometrelik bir alanı temizleyen geçler 50 çuval atık topladı. Atıklar geri dönüşüme gönderildi. Farkındalık oluşturmak için yapılan etkinliğin bitiminde, Alpu Orman İşletme Şefliğinde ağırlanan gençlere, günün anısına orman bitki çayı ve tohumlu kalemler hediye edildi.

Maskelerini takan, eldivenlerini giyen gençler Bozan-Alpu karayolunun kenarlarına atılan çöp ve geri dönüşüm materyallerini topladı. Kaymakam Kübra Karaalioğlu’da bir süre gençlerle atık toplayarak, bu duyarlılıkların dolayı gençleri tebrik etti. İlçe Jandarması da karayolunda yol güvenliğini sağladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tepebaşı Gençlik Merkezi gönüllüleri kısa bir süre önce de Kocakır ormanlık alanının etrafını temizlemişti.