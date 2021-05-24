3 gün boyunca denizden 500’e yakın farklı atık çıkartıldı

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi öncülüğünde, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve bölgede yer alan Dalış Okulları ve denizcilerin bir araya gelerek düzenledikleri sualtı ve kıyı temizliğinde iki kamyon atık toplandı.

3 gün boyunca Kaş Limanı yakınlarında yer alan beş ayrı koyda ve Kaş Limanı’nda gerçekleştirilen temizlik etkinliği İMECE usulü ile gerçekleştirilirken, denizciler ve aileleri saatlerce temizlik yaptı. Sualtı Dalış Okullarında görevli 35 dalgıç 3 gün boyunca sualtı temizliği yaparken, dalgıçların saatlerce sualtında kaldığı ve dip bucak temizlik yaptığı gözlendi ve çıkan atıklar ise adeta pes dedirtti. Denizden 500’e yakın farklı çeşit çöp çeşidi çıkarılırken, bunlar arasında, daha çok plastik ürünler dikkat çekerken, şezlong, şemsiye, şemsiye betonu, iş makinesi lastiği, bardak, tabak, bilgisayar klavyesi gibi malzemeler kıyıya çıkarıldı.

“35 dalgıç 3 gün boyunca dalarak temizlik yaptı”

DTO Antalya Şubesi Meclis Üyesi Nihat Tokgöz konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Pandemi nedeniyle henüz hareketlenmeyen sektörde iş yapan değerli denizci dostlarımız ile sakin olduğumuz bu günlerde, hep birlikte böylesine özel bir etkinliğe imza attık. DTO Antalya Şubesi Başkanımız Ahmet Çetin ile de görüşerek, Kaş’ta yer alan DTO Üyelerimiz, Sualtı Dalış Okullarımız ve denizci dostlarımızın ailelerinin büyük katkıları ile hem kıyılarda hem de sualtında ciddi bir temizlik yaptık. 35 dalgıç arkadaşımız üç gün boyunca dalarak bu temizlik işlemini gerçekleştirdi” dedi.

“Deniz bizim yaşam kaynağımız”

500’e yakın atık çıkardıklarını söyleyen Nihat Tokgöz, “3 gün boyunca Kaş Limanı ve çevre koylarında temizlik yaptık. Bölgemizde karayel havası çok hakim olduğu için su altımız ve kıyılarımız daha çok kirlenmekte. İmece usulü ile gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde 500’e yakın farklı atık çıkardık. Bunlar arasında 5 metre büyüklüğünde içinde motoru da bulunan bir fiber teknede var. Şezlong, şemsiye, şemsiye betonu, iş makinesi lastiği, bardak, tabak, bilgisayar klavyesi gibi malzemeler çıkardıklarımız arasında. Toplanan malzemeler Kaş Belediyesi tarafından çöp toplama merkezine gönderildi. Bu etkinliğimizi bundan sonra her sene sezon öncesi gelenekselleştireceğiz. Deniz canlıları nefes aldı. Deniz bizim yaşam kaynağımız” diye konuştu.