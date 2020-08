3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağı zirvesinde traş keyfi

Doğu Karadeniz Doğa Sporları Kulübü (DOKADAK) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kaçkar Zirve programının bu yıl 12.’si yapıldı. Zirve tırmanışında bu yıl bir ilk gerçekleştirilerek traş keyfi de yaşandı.

11 - 15 Ağustos tarihleri arasında 12.’si yapılan Kaçkar Zirve etkinliğine 43 kişi katılırken, 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağı zirvesine 30 kişi çıktı. Zirve etkinliği sorunsuz bir şekilde başarı ile tamamlandı.

Kaçkar Dağı zirvesi esnasında ise ilginç bir an yaşandı. Rize’nin Ardeşen ilçesinde berber mesleğini icra eden Cihan Kutanis, 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağı zirvesinde Muhammet Kaptı adlı vatandaşı traş etti. Bu an zirveye katılanlar tarafından an be an kaydedildi. Kutanis “Yıllardır bu işi yapıyorum. İlk kez böyle bir heyecan yaşıyorum. Kaçkar Dağı zirvesinde saç sakal traşı da yapmak nasipmiş” dedi.

Traş olan Muhammet Kaptı ise “Türkiye’nin en yüksek noktasında traş olan kişi olarak kendimi mutlu hissediyorum. Kaçkar zirveye gelmek bambaşka bir duygu ve zirvede traş olmak da bambaşka bir duygu” açıklamasında bulundu.

Doğu Karadeniz Doğa Sporları Kulübü (DOKADAK) Başkanı Dursun Ali Demiroğlu ise yaptığı açıklamada “11 Ağustos’ta Ardeşen’den hareket ettik. Artvin’in Yusufeli ilçesi Olgunlar Yaylası’nda kamp yaparak geceyi geçirdik. 43 kişi ile geldik. Hava şartları ilk geldiğimizde bozuktu. Ertesi gün gece saat 02.00’de yola çıktık. Kaçkar Zirvesine 43 kişiden 30 kişi gitti. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. İstanbul’dan Antalya’ya İzmir’den Ankara’ya Türkiye’nin birçok ilinden çok değerli doğaseverlerimizi ağırladık. Umarım memnun kalmışlardır. Gelecek yıl yine Ağustos’un ilk haftası Kaçkar Zirve etkinliğinin 13.’sünü yapacağız inşallah” ifadelerini kullandı.