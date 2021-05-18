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3 ayaklı bıldırcın görenleri şaşırttı

Adana’nın Kozan ilçesinde yumurtadan yeni çıkan 3 ayaklı bıldırcın görenleri şaşırttı.

Çevre 18.05.2021, 11:07
3 ayaklı bıldırcın görenleri şaşırttı

Adana’nın Kozan ilçesinde yumurtadan yeni çıkan 3 ayaklı bıldırcın görenleri şaşırttı.

2 ay önce bıldırcın üretimine başlayan Emre Beydilli, 2 gün önce yumurtadan çıkan 3 ayaklı bıldırcın ile şok yaşadı. İlk kez 3 ayaklı bıldırcın gördüğünü ifade eden Beydilli, yavru bıldırcını şırınga ile özel olarak besliyor.

Dengede duramayan bıldırcının 3 ayaklı olduğunu fark ettiklerini söyleyen Beydilli, “İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. 2 günden beri elimizle besliyoruz yaşatmaya çalışıyoruz. Çok küçük, beslemesi zor. Yaşarsa yuvamızın annesi özel bir bıldırcın olacak. İlk gördüğümde şaşırdım. İlk başta sakat sandım. 2 gün ayrı bir alanda besledim. Enjektörle şekerli su veriyorum yaşatmaya çalışıyorum. Çok sevimli” diye konuştu.
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