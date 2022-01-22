2800 metre yükseklikte kardan kapanan yolları açmak için mücadele ediyorlar

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, gece yarısı kardan kapanan yolları açmak için 2800 rakımlı Şivekür Tepesi’nde çalışma başlattı.

Belirli aralıklarla etkisini sürdüren ve halen 21 köy, 79 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğu Hakkari’de İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan ve bir haftadır ulaşıma kapalı olan Durankaya beldesinin alternatif yolu, zorlu doğa ve kış şartlarına göğüs gelen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. 2800 rakımlı Şivekür Tepesi’nde karla mücadele çalışması başlatan ekipler, rüzgarın da etkisiyle biriken kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu beldeye gece yarısı ulaşabildi.

Kar yağışı nedeniyle günlerdir köyde mahsur kaldıklarını ifade eden Durankaya beldesi sakinlerinden Ahmet Çelik, ”Yaklaşık bir haftadır aralıksız kar yağıyor. Beldemizde 4 metreye yakın kar var. Çukurca karayoluna açık yolumuz var. Fakat yukarı Merzan Mahallesi’nin üs bölgesinde bulunan Şivekür Tepesi’ndeki alternatif yolumuz, şehir merkezine daha yakın. Bu yolu bir haftaydı kullanamıyorduk. Şükürler olsun İl Özel İdaresi ekipleri bu gece yarısı yolumuzu açtılar. Bizleri mağdur bırakmayan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çalışmalar esnasında yol kenarında görüntü almaya çalışan İHA muhabiri Mimar Kaya ise iş makinesinin savurduğu kar kütlesinin altında kaldı. Şans eseri yara almadan kurtulan muhabirin o anları kameralara yansıdı.