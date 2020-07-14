banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Türkiye’den en çok konut satın alan yabancılar
Türkiye’den en çok konut satın alan yabancılar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, 15 Temmuz mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, 15 Temmuz mesajı
İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçeleri sundu
İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçeleri sundu
Sosyal medyanın gizemli şarkısı “Bir İyilik Yap
Sosyal medyanın gizemli şarkısı “Bir İyilik Yap"

251 şehide 251 fidan

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ), 15 TEMMUZ 2016’DA HAİN DARBE GİRİŞİMİNE GÖĞSÜNÜ SİPER EDEREK ŞEHİT OLAN 251 VATANDAŞIN HATIRASINI YAŞATMAK AMACIYLA 251 FİDAN DİKTİ.

Çevre 14.07.2020, 17:31
3
251 şehide 251 fidan

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün hain darbe girişimine göğsünü siper ederek şehit olan 251 vatandaşın hatırasını yaşatmak amacıyla 251 fidan dikti.

OMÜ Merkez Kütüphanesinin önündeki alanda gerçekleşen fidan dikme törenine; Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, akademisyenler ve idari personel katıldı. Havadan görünüşü ay-yıldızı sembolize edecek şekilde tasarlanan fidanları toprakla buluşturan Rektör Sait Bilgiç ve Vali Yardımcısı Hasan Balcı ve beraberindekiler fidanlara can suyunu verdi.

“Topun tüfeğin karşısında kendini siper eden milletimizin sayesinde hain kalkışmanın önüne geçildi”

Törenin sonunda duygu ve düşüncelerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “15 Temmuz 2016’da yaşanan hain kalkışmada şehit olan 251 vatandaşımızın hatırasını geleceğe taşımak adına, 251 çınar fidanını toprakla buluşturduk. Hepimiz biliyoruz ki o gün Türkiye Cumhuriyetini ele geçirerek Türk milletinin geleceğe dair ideallerinin önüne geçmek ve Türk devletini zayıflatarak vatanımızı parçalamak için yola çıkan hain grup, kendilerine teslim edilen topu, silahı milletimizin üzerine çevirdiler. Ancak tarihimizde nice örnekleri yaşanan şanlı bir duruşla, ölümü göze alarak topun tüfeğin karşısında kendini siper eden milletimizin sayesinde bu hain kalkışmanın önüne geçilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Bir ve beraber kalmayı başardığımız sürece bizi parçalamaya çalışanlar başarılı olamaz”

15 Temmuz’u planlayanların, Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için yeni senaryolar üretebileceklerine dikkat çeken Rektör Bilgiç sözlerine şöyle devam etti: “Bunun önündeki en büyük engel biziz. Bu senaryoların gerçekleşmemesi için bizim, bu milletin bir mensubu olarak aklımızı birilerine teslim etmemeyi temel ilke haline getirmemiz gerekiyor. Her birimizin memleketi, görevi, fikri ne olursa olsun, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bir parçası olmamak için dikkatli olmalıyız. Bunu başardığımız takdirde bu oyunları bozabilmek mümkün olacaktır. Bir ve beraber kalmayı başardığımız sürece bizi parçalamaya çalışanların muvaffak olma şansları asla yoktur.”

15 Temmuz’da ve vatan savunmasında gazi olanları da saygıyla anan Rektör Bilgiç, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd etti.

“Fidanlarımız büyüdükçe, şehitlerimizin hatırası da ebediyen canlı kalacaktır”

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı da törenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Fidanlarımız büyüdükçe, şehitlerimizin hatırası da ebediyen canlı kalacaktır” ifadesini kullandı.

Fidan dikme töreninin ardından Rektör Bilgiç ve Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Merkez Kütüphanesini ziyaret ederek Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Ethem Olukcuoğlu’ndan bilgi aldı.

Yorumlar (0)
banner378
23°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 36 57
6. Getafe 36 54
7. Real Sociedad 36 54
8. Athletic Bilbao 36 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 36 36
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 14 Temmuz 2020
İmsak 03:43
Güneş 05:37
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:43
Yatsı 22:29