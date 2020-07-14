251 şehide 251 fidan

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün hain darbe girişimine göğsünü siper ederek şehit olan 251 vatandaşın hatırasını yaşatmak amacıyla 251 fidan dikti.

OMÜ Merkez Kütüphanesinin önündeki alanda gerçekleşen fidan dikme törenine; Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, akademisyenler ve idari personel katıldı. Havadan görünüşü ay-yıldızı sembolize edecek şekilde tasarlanan fidanları toprakla buluşturan Rektör Sait Bilgiç ve Vali Yardımcısı Hasan Balcı ve beraberindekiler fidanlara can suyunu verdi.

“Topun tüfeğin karşısında kendini siper eden milletimizin sayesinde hain kalkışmanın önüne geçildi”

Törenin sonunda duygu ve düşüncelerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “15 Temmuz 2016’da yaşanan hain kalkışmada şehit olan 251 vatandaşımızın hatırasını geleceğe taşımak adına, 251 çınar fidanını toprakla buluşturduk. Hepimiz biliyoruz ki o gün Türkiye Cumhuriyetini ele geçirerek Türk milletinin geleceğe dair ideallerinin önüne geçmek ve Türk devletini zayıflatarak vatanımızı parçalamak için yola çıkan hain grup, kendilerine teslim edilen topu, silahı milletimizin üzerine çevirdiler. Ancak tarihimizde nice örnekleri yaşanan şanlı bir duruşla, ölümü göze alarak topun tüfeğin karşısında kendini siper eden milletimizin sayesinde bu hain kalkışmanın önüne geçilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Bir ve beraber kalmayı başardığımız sürece bizi parçalamaya çalışanlar başarılı olamaz”

15 Temmuz’u planlayanların, Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için yeni senaryolar üretebileceklerine dikkat çeken Rektör Bilgiç sözlerine şöyle devam etti: “Bunun önündeki en büyük engel biziz. Bu senaryoların gerçekleşmemesi için bizim, bu milletin bir mensubu olarak aklımızı birilerine teslim etmemeyi temel ilke haline getirmemiz gerekiyor. Her birimizin memleketi, görevi, fikri ne olursa olsun, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bir parçası olmamak için dikkatli olmalıyız. Bunu başardığımız takdirde bu oyunları bozabilmek mümkün olacaktır. Bir ve beraber kalmayı başardığımız sürece bizi parçalamaya çalışanların muvaffak olma şansları asla yoktur.”

15 Temmuz’da ve vatan savunmasında gazi olanları da saygıyla anan Rektör Bilgiç, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd etti.

“Fidanlarımız büyüdükçe, şehitlerimizin hatırası da ebediyen canlı kalacaktır”

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı da törenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Fidanlarımız büyüdükçe, şehitlerimizin hatırası da ebediyen canlı kalacaktır” ifadesini kullandı.

Fidan dikme töreninin ardından Rektör Bilgiç ve Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Merkez Kütüphanesini ziyaret ederek Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Ethem Olukcuoğlu’ndan bilgi aldı.