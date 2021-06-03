2121'de martılar yok olacak!

WWF raporunun yazarları, özellikle İspanya’dan Akdeniz’e kadar kuzey yarımküredeki birçok bölgede yaşayan martıların denizlerin ısınmasından kaynaklanan artan tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

MARTILARIN BESİN ZİNCİRİ BOZULUYOR

Çünkü, birçok balık türünü içeren kum balıkları deniz kuşunun beslenmesinin büyük bir bölümünü oluşturuyor ve bu balıkların varlığı kopepod adı verilen kabuklulara bağlı. Ancak şimdi, denizlerin ısınması, kopepodların balıklar yumurtadan çıkmadan önce çiçek açması anlamına geliyor ve balıklar aç kalıyor. Kum balıkları beslenemeyince doğal olarak besin zincirinde bozulma meydana geliyor ve martılar yiyecek bulamıyor.

Bununla birlikte WWF, 2000 ile 2016 yılları arasında kopepodların, balık larvalarının yumurtadan çıkmasından yaklaşık 20 gün önce çiçek açtığını buldu. Sıcaklıkların artmasıyla bu aranın genişleyeceği konusunda uyarı yapıldı.

Diğer taraftan, raporda halihazırda sanayi öncesi seviyelerin 1 derece üzerinde olan küresel ısınmanın etkilerinin şimdiden görülebildiği tespit edildi.

DAĞ TAVŞANLARI KAMUFLE OLAMIYOR

Örneğin, İskoçya'nın Dağlık Bölgesi'ndeki dağ tavşanları, kışın kamuflaj için beyaz bir kürk geliştiriyor. Ancak kar, onların kürkleri kahverengiye dönmeden önce eridiği için yırtıcılar tarafından kolayca avlanmalarına neden oluyor.

KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ BİRÇOK TÜRÜ VURACAK

Öte yandan, çalışma 0,5 derece üzerinde ısınma küçük görünse de, küresel ısınmanın etkilerinin kar leoparı, su aygırları, maymunlar, kurbağalar, deniz kaplumbağaları ve mercanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli türler için zararlı olacağını buldu.

Araştırmacılar, örneğin deri sırtlı kaplumbağaların, kuluçka aşamasında cinsiyeti belirlendiğinden türün sıcaklıktaki çok küçük değişikliklere bile duyarlı olduğunu söyledi.

KÜRESEL TİCARETİ ETKİLEYECEK

Raporda ayrıca, Amazon ormanlarında yaşayan siyah başlı sincap maymununun kaderi de inceledi. Uzmanlar, küresel ısınmanın 1,5 dereceyi aşması durumunda daha fazla sel meydana geleceğini ve bu durumun tüm siyah başlı sincap nüfusunu yok edebileceğini hesapladı.

Diğer taraftan, bilim insanları sıcaklıkların 1,5 dereceyi aşamasının küresel ticareti vuracağı konusunda da uyardı. Buna göre, Güney Amerika'daki Arabica kahve tarlalarının yaklaşık yüzde 90'ı 2050 yılına kadar mahsul vermeyi durduracak.

KÜRESEL VAHŞİ YAŞAM POPÜLASYONU 1970'LERDEN BU YANA YÜZDE 68 AZALDI

WWF'de bilim ve koruma direktörü Mike Barrett, iklim krizinin büyük bir vahşi yaşam kaybına katkıda bulunduğunu ifade ederek, “Küresel vahşi yaşam popülasyonları 1970'den beri zaten yüzde 68 oranında azaldı. Doğa bizim yaşam destek sistemimiz ve devam eden tahribat sadece yerel vahşi yaşamı ve toplulukları yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda daha sıcak, daha az istikrarlı bir gezegen yaratarak hayatta kalmamızı riske atıyor. Bu çok uzak bir tehdit değil: iklim değişikliğinin etkileri şimdiden hissediliyor ve küresel ısınmayı 1.5C'de tutmak için şimdi harekete geçmezsek, felakete doğru gitgide daha hızlı yol alacağız" dedi.

YÜZYILIN SONUNDA 2,4 DERECELİK SICAKLIK ARTIŞI BEKLENİYOR

Öte yandan, WWF'nin CEO'su Tanya Steele, raporun gelecek kasım ayında İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılacak olan BM iklim müzakerelerinde (Cop26) sunulacağını söyledi. İngiltere, ABD ve AB de dahil olmak üzere birçok ülke, 2030 yılına kadar emisyonlarda büyük kesintiler vaat etti. Ancak, tahminlere göre söz konusu devletler taahhütlerini gerçekleştirse bile yüzyılın sonunda 2,4 derecelik bir artış gerçekleşecek.

(ntv.com.tr)