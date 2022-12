2022 Asya Yuvarlak Masa Zirvesi yapıldı

Çin Akıllı Enerji Endüstrisi Birliği tarafından düzenlenen 2022 Asya Yuvarlak Masa Zirvesi gerçekleştirildi.

Çin Akıllı Enerji Endüstrisi Birliği’nin ev sahipliği yaptığı ’Yeşil Düşük Karbon Geliştirme 2022 Asya Yuvarlak Masa Zirvesi’ çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Aralarında Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin Çin Büyükelçisi Moin ul Haque; Moğolistan İş Temsilcisi ve Çin Danışmanı Tuvshin Badral; Visor Kazakhstan Genel Müdürü ve Kazak Ekonomist Almas Chukin; EUAS International ICC’nin Danışmanı ve Eski CEO’su Yahaya Berakhtali; Kamboçya Kraliyet Akademisi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Kin Phea; PT PLN Kurumsal Planlama ve İş Geliştirme Direktörü Hartanto Wibowo; State Power Investment Group Co., Ltd Müdürü ve Çalışma Komitesi Direktörü Gou Wei; China Huadian Corporation Genel Müdür Yardımcısı ve PowerChina Bilim ve Teknoloji Komitesi Direktörü Yao Qiang’ın bulunduğu dokuz konuk, ’Asya’da Yeşil ve Düşük Karbon Gelişiminde Yenilikçi Başarılar ve Deneyimler’ üzerine tartıştı. Zirveye IEA Direktörü Özel Danışmanı An Fengquan başkanlık yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Asya’daki hükümetler, işletmeler, araştırma kurumları ve ilgili tarafların katılımını amaçlayan zirve; yeşil büyüme modeli kurulması, karbon emisyonunu azaltma hedefleri, akıllı enerji geliştirme ve yeşil teknoloji iş birliği gibi önemli konularda dostane danışmanlık, fikir alışverişi ve diyalog için bir platform oluşturdu. Bu kapsamda, yeşil dönüşüm gibi farklı alanlarda daha da derinleşen iş birliği üzerine mutabakat sağlanarak, sistematik yeşil enerji yönetiminin başarılarını pekiştirmeye devam edileceği belirtildi.

Zirve sonunda, Kazakistan, Türkiye, Kamboçya ve Çin ile diğer ülke ve bölgelerden yaklaşık 30 temsilci, Yeşil ve Düşük Karbonlu bir Gezegen Oluşturma: Asya Yeşil ve Düşük Karbon Geliştirme Girişimi’ni imzalayıp yayımladı. Bu girişim, ekonomik ve sosyal gelişim modellerini yeşil ve düşük karbonlu olarak dönüştürme hedefinde bulunuyor.