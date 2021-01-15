2020’de Samsun’a yüzde 19 daha az yağış düştü

Samsun’a 2020 yılında geçen yılların ortalamasına göre yüzde 19 daha az yağış düştü.

Samsun’da beklenen yağışlar kendini gösterdi. Şehir merkezinde son iki günde metre kareye yaklaşık 25 kilo yağış gerçekleşti. Yağışların önümüzdeki günlerde yükseklerde kar, sahil kesiminde ise yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.

2020 yılında Samsun’a yüzde 19 noksan yağış düştü

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava tahmin uzmanları son yağışlar hakkında bilgi verdi. Uzmanlar, “Bu sabah Samsun merkeze m2’ye 6 kilo yağış düştü. Bu yağışlar Ladik Kayak Merkezi’ne 16 kilo, Terme-Çarşamba 11 kilo, Alaçam’da 4 kilo ve Bafra’da 2 kilo şeklinde gerçekleşti. 14 Ocak’ta ise Samsun bölgeye bu sabaha göre daha fazla yağış düştü. 14 Ocak’ta Samsun bölgeye metre kareye 18,9 kilo yağış düşmüş. Salıpazarı’na 45,6 kilo, Yakakent’e 31,3 kilo yağış düşmüş" dedi.

Uzmanlar şu bilgileri verdi: "2020 Ocak ayı yağış ortalaması m2’ye 117,8 kilo olmuştu. Samsun bölgede geçmiş 5 senede 1 kere ortalamanın altında yağış oldu, geri kalan 4 yılda hep ortalamanın üstünde yağış meydana geldi. Ocak ayı yağış ortalaması 68,1 kilodur. Geçen sene dahil son 5 senede ortalama yağış miktarı bir kere 63,6 oldu. Bunun haricinde hep ortalama üstü yağış oldu. Bu sene ocak ayında da ortalamanın üstünde yağış alacağımızı bekliyoruz. 2020 yılında ve bu sene ekim, kasım, aralık aylarında yeterli yağışı alamadık. 2020 yılında toplamda yüzde 19 oranında noksan yağış aldık. Türkiye’de her 3-4 yılda 1 su azlığı olduğu bir dönem olur. Bu dönem kışın gelmesi gereken yağışlar olmadığı için insanların dikkatini çekti. Zamanında olmayan yağışlar insanları endişelendirdi.”

Pazartesi ve salı günü kar bekleniyor

Meteoroloji uzmanlarının hava tahmini ise şöyle:

“Hava bugünden itibaren 3-4 gün yağışlı. Pazartesinden sonra hafta içerisinde önemli bir yağış görünmüyor, güneyli rüzgarlar bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı da bekleniyor. Pazartesi ve salı günü sahil bölgeleri karla karışık, iç kesimlerde ise kar yağışı bekliyoruz. Merkezden 300 metre yukarılarda kar yağışı bekleniyor. Bu soğuk hava dalgasının Karadeniz üzerinden gelmesini bekliyoruz.”