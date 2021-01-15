banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
WhatsApp’tan Türkiye’deki kullanıcılara özel bilgilendirme
WhatsApp’tan Türkiye’deki kullanıcılara özel bilgilendirme
MHP Genel Başkanı Bahçeli, koronavirüs aşısı yaptırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, koronavirüs aşısı yaptırdı
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları

2020’de Samsun’a yüzde 19 daha az yağış düştü

Samsun’a 2020 yılında geçen yılların ortalamasına göre yüzde 19 daha az yağış düştü.

Çevre 15.01.2021, 12:03
2
2020’de Samsun’a yüzde 19 daha az yağış düştü

Samsun’a 2020 yılında geçen yılların ortalamasına göre yüzde 19 daha az yağış düştü.

Samsun’da beklenen yağışlar kendini gösterdi. Şehir merkezinde son iki günde metre kareye yaklaşık 25 kilo yağış gerçekleşti. Yağışların önümüzdeki günlerde yükseklerde kar, sahil kesiminde ise yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.

2020 yılında Samsun’a yüzde 19 noksan yağış düştü

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava tahmin uzmanları son yağışlar hakkında bilgi verdi. Uzmanlar, “Bu sabah Samsun merkeze m2’ye 6 kilo yağış düştü. Bu yağışlar Ladik Kayak Merkezi’ne 16 kilo, Terme-Çarşamba 11 kilo, Alaçam’da 4 kilo ve Bafra’da 2 kilo şeklinde gerçekleşti. 14 Ocak’ta ise Samsun bölgeye bu sabaha göre daha fazla yağış düştü. 14 Ocak’ta Samsun bölgeye metre kareye 18,9 kilo yağış düşmüş. Salıpazarı’na 45,6 kilo, Yakakent’e 31,3 kilo yağış düşmüş" dedi.

Uzmanlar şu bilgileri verdi: "2020 Ocak ayı yağış ortalaması m2’ye 117,8 kilo olmuştu. Samsun bölgede geçmiş 5 senede 1 kere ortalamanın altında yağış oldu, geri kalan 4 yılda hep ortalamanın üstünde yağış meydana geldi. Ocak ayı yağış ortalaması 68,1 kilodur. Geçen sene dahil son 5 senede ortalama yağış miktarı bir kere 63,6 oldu. Bunun haricinde hep ortalama üstü yağış oldu. Bu sene ocak ayında da ortalamanın üstünde yağış alacağımızı bekliyoruz. 2020 yılında ve bu sene ekim, kasım, aralık aylarında yeterli yağışı alamadık. 2020 yılında toplamda yüzde 19 oranında noksan yağış aldık. Türkiye’de her 3-4 yılda 1 su azlığı olduğu bir dönem olur. Bu dönem kışın gelmesi gereken yağışlar olmadığı için insanların dikkatini çekti. Zamanında olmayan yağışlar insanları endişelendirdi.”

Pazartesi ve salı günü kar bekleniyor

Meteoroloji uzmanlarının hava tahmini ise şöyle:

“Hava bugünden itibaren 3-4 gün yağışlı. Pazartesinden sonra hafta içerisinde önemli bir yağış görünmüyor, güneyli rüzgarlar bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı da bekleniyor. Pazartesi ve salı günü sahil bölgeleri karla karışık, iç kesimlerde ise kar yağışı bekliyoruz. Merkezden 300 metre yukarılarda kar yağışı bekleniyor. Bu soğuk hava dalgasının Karadeniz üzerinden gelmesini bekliyoruz.”
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12