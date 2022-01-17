banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Avrupa'da 'twindemi' kabusu !
Avrupa'da 'twindemi' kabusu !
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor

2 ilçe ve 69 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak tesiste sona doğru

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından tamamlandığında Samsun 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile 69 adet civar yerleşime 100 bin metreküp/gün kaliteli içme suyu temin edecek ’Samsun 19 Mayıs Barajı Hattı ve Arıtma Tesisi’nin yüzde 85’i tamamlandı.

Çevre 17.01.2022, 15:43
2 ilçe ve 69 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak tesiste sona doğru

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından tamamlandığında Samsun 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile 69 adet civar yerleşime 100 bin metreküp/gün kaliteli içme suyu temin edecek ’Samsun 19 Mayıs Barajı Hattı ve Arıtma Tesisi’nin yüzde 85’i tamamlandı.

236 milyon 217 bin TL proje bedelli 19 Mayıs Barajı İçmesuyu İsale Hattı İkmali işinin 14 Nisan 2021 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandı. 110 adet sanat yapısı (tahliye, vantuz, branşman) ile 98 adet sanat yapısının mekanik işler tamamlandı. Yüzde 68’i tamamlanan projenin 22.27 hm3/yıl kapasitesi ile hizmet verecekler. 194 milyon 115 bin TL proje bedelli 19 Mayıs Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisleri işlerinin yüzde 85’i tamamlandı. 100.000 m3/gün kapasiteli tesisten 2 ilçe, 69 mahalle fayda sağlayacak. Proje kapsamında fosseptik ve bekçi binaları inşaatı devam etme olup, diğer inşaat çalışmaları tamamlandı. Mekanik ve elektrik imalatları ise devam ediyor.

Taşkın koruma ve ıslah çalışmaları devam ediyor

Taşkın koruma ve taşkın rüsubat kontrol işleri kapsamında 31,5 milyon TL proje bedelli Bafra Ovası Sulama Projesi Kızılırmak Islahı 2. kısım projesinin yüzde 90’ı tamamlandı. 20,5 milyon TL proje bedelli Havza ilçe merkezinin Tersakan Irmağı 2. kısım projesinin yüzde 54’ü tamamlandı. 9 milyon 767 bin TL proje bedelli 19 Mayıs Kuşkayası Köyü ve Tarım Arazilerinin Engiz Çayı Islahı işinin yüzde 44’ü tamamlandı. 22 milyon 840 bin TL proje bedelli 19 Mayıs ilçe merkezi Engiz Çayı 2. kısım işinin yüzde 44’ü tamamladı. 29,5 milyon TL proje bedelli Terme Bazlamaç Karagöl Deresi Islahı projesinin yüzde 90’ı tamamlandı. 15,5 milyon TL proje bedelli Taflan Deresi Taşkın ve Kıyı Oyuntusundan Korunması işinin yüzde 48’i tamamlandı.

Öte yandan 56 milyon 727 bin TL proje bedelli 7. Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Terme İlçe Merkezi Taşkın Öteleme Köybucağı Depolama Tesisi İkmali) işinin bütün fiziki gerçekleşme oranı yüzde 58 oranında tamamlandı.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 19 29
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11