2 dağ keçisi ve 3 kızıl şahin tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı

Erzurum’da yaralı olarak bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bağlı rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edilen 2 dağ keçisi ve 3 kızıl şahin doğaya bırakıldı.

Erzurum’un Tortum ve Uzundere ilçelerinde yaralı olarak bulunan 2 dağ keçisi ve nesli tükenmekte olan 3 kızıl şahin, tedavilerinin tamamlanmasının ardından Erzurum Valisi Okay Memiş’in de katıldığı programla doğal yaşamlarına geri bırakıldı. Vali Memiş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yöneticilerine ve veteriner hekimlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.