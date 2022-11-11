2 dağ keçisi ve 3 kızıl şahin tedavilerinin ardından doğal yaşamlarına bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce yaralı olarak bulunan ve müdürlüğe bağlı rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edilen iki dağ keçisi ve 3 kızıl şahin doğaya bırakıldı.

Erzurum’un Tortum ve Uzundere ilçelerinde yaralı olarak bulunan 2 dağ keçisi ve nesli tükenmekte olan 3 kızıl şahin Erzurum Valisi Okay Memiş’in de katıldığı program ile doğal yaşamlarına geri bırakıldı. Erzurum Valisi Okay Memiş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yöneticilerine, veteriner hekimlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.