1912’de 7.3’lük depremle yok olan şehir yeniden inşa edildi

1912 yılında meydana gelen 7.3 deprem sonrasında yok olan Tekirdağ’ın minyatürü yapıldı.

Tekirdağ’da 1912 yılında meydana gelen deprem sonrasında yüzlerce insan hayatını kaybetmiş ve yüzlerce yapı hasar görmüştü. Deprem sonrası hasar gören yapılardan bazıları günümüze kadar gelirken, birçok yapı ise yok olmuştu. Süleymanpaşa Belediyesi Robotik Kodlama Atölyesinde yapılan 2 yıllık çalışma ile kaybolan şehrin minyatürü yapıldı. Bu çalışma ile kentin hafızası canlanırken, vatandaşlarda Tekirdağ’ın 100 yıl önceki minyatürüne ilgi gösteriyor. Kentin dev minyatüründe o dönemde bulunan birçok yapı, cami, han gibi yapılar, Marmara Denizi ve insanların genel yaşantıları da yer alıyor. Minyatür Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde sergileniyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Bu projemiz yaklaşık 2 seneden beri üzerinde çalıştığımız bir proje ve dün itibarı ile 13 Kasım’da yani Tekirdağ’ın Kurtuluşunun 100. Yılında da vatandaşlarımıza sunma fırsatını bulduk. Bizim robotik kodlama atölyemiz de, biz 2019 senesinden itibaren minyatür çalışmalarına başladık bu özellikle bizim istediğimiz hem Cüneyt başkanımızın hem de benim istediği bir çalışmaydı. Minyatür üzerine çalışan tek belediyeyiz robotik kodlama atölyelerinde ve bu arkamda gördüğünüz eserde 3D teknolojisi ile yapılmış bir şehrin en büyük minyatürü olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 2 seneden beri de robotik kodlama atölyemizde ve orada ki hocalarımızın, öğrenci kardeşlerimizin de hep birlikte el birliği ile yapmış olduğu güzel bir ürün. Bu üründe ki amaçlarımızdan bir tanesi de özellikle kent hafızasını yeniden canlandırmak istiyoruz’’ dedi.

Çına açıklamasının devamında, ‘’1912 yılını seçmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de Tekirdağ’da 1912 yılında gerçekleşen büyük Mürefte depremi ile birçok eserinde bu zamandan sonra kaybolduğunu görüyoruz. Biz hem o hafızayı canlandırıp hem o kaybolan eserleri yeniden vatandaşlarımıza sunmak hem de vatandaşlarımızın sadece kitaplardan ibaret gördükleri eski Tekirdağ fotoğraflarını ve internet üzerinden parça parça gördüğü fotoğrafları topyekün bir halde panoramik olarak da göstermek istedik. Güzel de bir proje oldu, şuan Kültür Müdürlüğümüzde projemiz hala vatandaşlarımıza açık bir şekilde sunuluyor. İnşallah önümüzde ki günlerde farklı noktalarda da sunmayı planlıyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.