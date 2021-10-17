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19 Mayıs ilçesi kolektör hattında sona gelindi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 19 Mayıs ilçesi atık su kolektör hattı ve yağmur suyu imalatı bir ay içinde tamamlanacak.

Çevre 17.10.2021, 18:37
19 Mayıs ilçesi kolektör hattında sona gelindi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 19 Mayıs ilçesi atık su kolektör hattı ve yağmur suyu imalatı bir ay içinde tamamlanacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatı ile 17 ilçenin tamamında alt yapı, atık su ve kanalizasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda 19 Mayıs ilçesi, Dereköy-Erenköy mevkiinde yapımı süren 3 bin 200 metrelik atık su kolektör hattının 2 bin 900 metrelik kısmı tamamlandı. Kalan bölümün ise 30 gün içerisinde hizmete alınacağı belirtildi.

Yapılan ve ileriki dönemlerde yapılması planlanan imalatlar ile bölgede hali hazırda kullanılan fosseptiklerin kaldırılacağı ve vatandaşların atık sularını kontrollü olarak bu tesise iletilmesinin sağlanacağını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “17 ilçenin tamamında altyapı, su ve kanalizasyon gibi sorunları görev süremizde bitireceğimizin sözünü vermiştik. Yakakent’ten Terme’ye, Vezirköprü’den Asarcık’a kadar tüm ilçelerimizin sorunlarını aynı anda çözüp değiştirip geliştiriyoruz. Tüm mahallelerin içme suyu meselesini de çözüyoruz” diyerek, “Yeni arıtma tesisleri kurup, var olanların bakımlarını yapıyor, kapasitelerini artırıyoruz. Aşırı yağışlarda taşkın ve sel riski olan söz konusu bölgelerde yağmur suyu hat çalışması da yaparak halkımızın can ve mal kaybı yaşamaması için çalışıyoruz. 19 Mayıs ilçesinde 2 bin 900 metrelik bölümü tamamlanan kolektör hattını da en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız” ifadelerini kullandı.

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