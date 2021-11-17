19 Mayıs Barajı İsale Hattı ve Arıtma Tesisi’nde çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Samsun’a yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Samsun’da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Samsun 19 Mayıs Barajı İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi inşaat çalışmalarının hızla devam etmekte olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, inşaatın tamamlanması ile Samsun’un 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile 69 adet yerleşimin 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Konvansiyonel tip arıtma tesisinde fiziki gerçekleşme yüzde 78 seviyelerine ulaşırken, isale hattında ise 40 bin metre boru imalatı, 98 adet sanat yapısı imalatının tamamlandığı ve yüzde 68 fiziksel gerçekleşmeye ulaşıldığı belirtildi. 2022 yılında tamamlanması planlanan tesis ile Samsun’un 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile 69 adet civarı yerleşime 100 bin m/gün kaliteli içme suyu temin edilecek.