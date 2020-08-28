banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
2020 fındık fiyatları için flaş açıklama
2020 fındık fiyatları için flaş açıklama
"Adana karpuzu" coğrafi işaretle tescillendi
’’Mobilyada eski tarzlara yöneliş var’’
’’Mobilyada eski tarzlara yöneliş var’’
Goldman Sachs, yolsuzluk skandalı için Malezya'ya 2,5 milyar dolar ödedi
Goldman Sachs, yolsuzluk skandalı için Malezya'ya 2,5 milyar dolar ödedi

1890 yıllık tarihi yapıya aşklarını kazıdılar, kül tablası olarak kullandılar

ANTALYA’NIN EN ÖNEMLİ TARİHİ SİMGELERİNDEN 1890 YILLIK ÜÇ KAPILAR’IN (HADRİANUS KAPISI) KOLON VE DUVARLARINA KESİCİ BİR ALETLE AŞK YAZILARININ YAZILMASI, SİGARA KÜLLÜĞÜ GİBİ KULLANILMASI ZİYARETÇİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ.

Çevre 28.08.2020, 13:42
1890 yıllık tarihi yapıya aşklarını kazıdılar, kül tablası olarak kullandılar

Antalya’nın en önemli tarihi simgelerinden 1890 yıllık Üç Kapılar’ın (Hadrianus Kapısı) kolon ve duvarlarına kesici bir aletle aşk yazılarının yazılması, sigara küllüğü gibi kullanılması ziyaretçilerin tepkisini çekti.

Turizm kenti Antalya’da tarihi Kaleiçi’ne girişi sağlayan kapılardan biri olan 1890 yıllık Hadrianus Kapısı, M.S. 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus’un Antalya’ya gelişi anısına yapıldı. Kente her gelen yerli ve yabancı turistin ziyaret noktaları arasında yer alan Üç Kapılar, büyük beğeni topluyor. Belirli aralıklarla her zaman kolon ve duvarlarına yazılama yapan tarihi yapıya, bu kez de kesici aletlerle kazınarak yazı yazıldı. Kolonlar üzerine, X işareti,’Aslı’,’Serkan’ ’Kıymet’, ’Erkan’, ’İbo’ gibi isimler kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kazınarak yazıldı. Bir kolona ise kalp ve D ile S harflerinin kazındığı görüldü. İç duvarlarda ise kurşun kalemle ve sprey boya ile yazılama yapılması dikkat çekti. Ayrıca kapı girişindeki tarihi duvarların üzerinin de küllük gibi kullanıldığı ve midye kabuklarının bırakıldığı görüldü. Yapılan tahribata yerli turistler ise büyük tepki gösterdi. Havanın sıcak olmasına rağmen yüzlerce turistin kısa süre içinde tarihi bölgeyi ziyaret ettiği görüldü.

"Sigara bile söndürüyorlar"

Tarihi yapının karşı mahallesindeki muhtarlık yapan Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, kentin simgelerinden Üç Kapılar’daki kolonlara her yıl yazılar yazıldığını belirterek, “ Kesici alet, sprey boya, kurşun kalemlerle tarihimize yazılar yazılıyor. Bunu bir türlü engelleyemiyoruz. Şu yazı tarihimize darbe vuruyor. Bir kişi yazdığı zaman herkes yazmaya başlıyor. Tarihimiz yok olmasın, biz bunları koruyalım. Binlerce yerli ve yabancı turist burayı ziyarete geliyor. Yerdeki tarihi kalıntıların üzerinde sigara söndürülüyor, midye kabukları atılıyor. Böyle tarihe sahip çıkma olmaz.”diye konuştu.

"Kamera istedi"

Aşkın tarihe zarar vermeyle olmayacağını dile getiren Ay, “Böyle aşk olmaz, gitsin söylesin aşkını, duvara yazmayla olur mu? Karşıdaki kişinin sevgisini kazanmıyorsun ki. Tarihine ihanet ediyorsun. Yazan kişi kimse tarihi yapılara yazı yazmasınlar, korusunlar. Buraya en kötü bir güvenlik kamerası istiyoruz.”dedi.

"Böyle sevgi olmaz"

Üç Kapılar’ı fotoğraflayan Latife Soylu, "Kaleiçi’ni gezmeye, görmeye geldik. Ama burada tarihimize kapılan bu görüntü karşısında şok oldum. Saçma sapan kazılama yaparak yazı yazmışlar. Bu tarihimize yapılan büyük saygısızlık. Tarihine saygısı olmayan hiç kimseye saygısı olmaz. Bu şekilde davranarak karşıdaki kişinin sevgisi de kazanılmaz" ifadelerine yer verdi.

"Kınıyorum"

Aslı Karataş ise Kaleiçi’ni ve herkesin övgüyle bahsettiği Üç Kapılar’ı görmek için geldiklerini ifade ederek, “Ama tarihi yapının kolonuna yazılar yazmışlar. Yazı yazmışlar. Yaklaşık buranın 2 bin yıllık tarihinin var olduğunu biliyorum. Yazıları yazanı kınıyoruz.” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
31°
açık
Namaz Vakti 28 Ağustos 2020
İmsak 04:48
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:53
Akşam 19:51
Yatsı 21:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25