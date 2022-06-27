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16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanan altın madeninin faaliyeti geçici süreyle durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle dün 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanan Erzincan İliç’teki altın madeninin bugün de geçici süreyle tüm faaliyeti durduruldu.

Çevre 27.06.2022, 17:13
16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanan altın madeninin faaliyeti geçici süreyle durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle dün 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanan Erzincan İliç’teki altın madeninin bugün de geçici süreyle tüm faaliyeti durduruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan’ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olan ‘altın madenine’ Çevre Kanunu’na istinaden ‘en üst sınır’ olan 16 Milyon 441 bin TL idari para cezası uygulamıştı. Bakanlıktan bugün de altın madeninin geçici süreyle tüm faaliyetinin durdurulduğu belirtilerek, “Erzincan İliç’te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini durduruyoruz. İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı bakanlığımız denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına izin verilmeyecek" açıklaması yapıldı.

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