150 yıllık değirmenlerini geri istiyorlar

Antalya’nın Kumluca İlçesine bağlı Büyükalan Mahallesi sınırları içinde bulunan Karaağaç Su kaynağında yöre halkına un öğüterek hizmet veren su değirmeninin kapatılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, değirmenin bir an önce açılmasını istedi

Kumluca İlçesine bağlı Büyük alan Mahallesi sınırları içindeki Karaağaç su kaynağı “Su Havzası” ilen edilmesinin ardından 4 yıl önce alan içindeki değirmen ASAT tarafından kapatıldı. Antalya İl Merkezine ve Kumluca İlçesine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükalan Mahalle sakinleri, un, bulgur ve tarhana gibi yiyeceklerini bu değirmenden öğüttüklerini, şehire uzak oldukları için, bu tür ihtiyaçlarını temin etmekte zorluk çektiklerini söylediler.

Kış gelmeden değirmenlerinin açılmasını istiyorlar

Kaynağından boru içinde gelen suyun, değirmeni döndürerek altından geçip gittiğini, akarsu yatağına geri döndüğünü belirten mahalle sakinleri, değirmenin sanayi tesisi olmadığını, çevreye bir zararı bulunmadığını belirterek değirmenin Kış gelmeden bir an önce çalıştırılmasını istediler. Mahalle sakini Ziya Tıraş (80), “ Ben kendimi bileli burada böyle bir değirmen var. Daha evvelini bilemeyiz.

Ama su kaynaktan çıkar değirmene akar. Alakır çayına dökülür, haliyle çevreyi kirletmez. Burası bir tarihi eser. Bu değirmen açık olsun. Yine çalışabiliriz, unumuzu öğütebiliriz o yüzden kapanmasını istemiyoruz. Aşağı yukarı 60 - 70 kilometreyiz biz şehre. Zorluk çekiyoruz. Araba olmazsa mal meşakkatle uğramanın gereği yok. Mesela benim evim değirmene 200 - 300 metre uzaklıkta. Evimiz şehire çok uzak. 60 - 70 kilometre. Herkes getirip buğdayını burada öğütsün” dedi.

Bu değirmenden öğüttüğüm bulgur ve tarhana ile 39 yıldan beri mağdur eşime bakıyorum

Fatmana Kahraman (65) ise Herşeylerini Kumluca’dan getirdiklerini belirterek ağaçtan düşen eşinin 39 yıldır yatağa bağımlı olduğunu

ve eşine bakttığını söyledi. Kahraman, " Çocuklarım getirirse yiyeceğim. Birkaç senedir burası kapandı, bulgurumuzu, tarhanalığımızı öğütüp buradan idare olacağız. Kış gelince kar yağıyor. Yollarımız kapanıyor. Antalya’ya, Kumluca’ya gidemiyoruz. İhtiyacımızı bu değirmenden karşılamak istiyoruz ” dedi.

Bu değirmen bir kültür hazinesidir

Değirmen Sahibi İbrahim Yeşil (77) ise değirmenin bir kültür hazinesi olduğunu belirterek atalarından kendilerine kalan değirmeni çocuklarına miras bırakmak istediklerini söyledi. Buranın ir sanayi tesisi olmadığını ve çevreyi kirletmediğini ileri süren Yeşil "Bu su kaynağından çıkıp değirmene akıyor. Değirmeni döndürüp altından geçip gidiyor. Hiçbir yere zararı yoktur. Çevreyi kirletmez. Su kaybına yol açmaz” dedi.

İller Bankası bana 2001 yılında protokol yazısı verdi

2001 yılında İller bankasının kendisine değirmeni ömür boylu kendisinin işleteceğine dair bir protokol verdiğini iddia eden 77 yaşındaki İbrahim yeşil ise, " Değirmenimin 2 ayrı tapusu var. Birisi kadastro tapusu diğeri de Osmanlı tapusudur. Eski tapu kayın babamın üstüne. Yeni tapu benim üzerimedir. İller Bankasının verdiği protokol benim ömrüm boyunca değirmenimin suyunun kesilmemesi için bir tapudur” diye konuştu.