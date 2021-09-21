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150 yıllık değirmen teknolojiye direniyor

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan ve eski usul ile çalışan su değirmeni yaklaşık 150 yıldır teknolojiye meydan okuyor

Çevre 21.09.2021, 09:22
150 yıllık değirmen teknolojiye direniyor

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan ve eski usul ile çalışan su değirmeni yaklaşık 150 yıldır teknolojiye meydan okuyor

Türkiye’nin sayılı illerinde bulunan su değirmenleri gelişen teknoloji ile birlikte tarihe karışıyor. Hala çalışan su değirmenleri ise Türkiye’nin sayılı birkaç vilayetinde bulunuyor. Sivas’ın Hafik ilçesine 40 km uzaklıktaki Şahin köyünde de Şahin Deresi’nin buz gibi suyu ile dönen değirmen de kepekli un üretmeye devam ediyor. Yaklaşık 150 yıldır faaliyet gösteren değirmen adeta teknolojiye meydan okuyor. Eski usul ile çalışan su değirmeni bölge halkının un ihtiyacını karşılamasını sağlıyor.

Daha kaliteli un elde ediliyor

Köy sakinlerinden Emrullah Aşbilek, su değirmenlerinde daha kaliteli buğdayın öğütüldüğünü, elektrikle çalışan değirmenlerde üretilen buğdayların yandığını belirterek, “Su değirmenlerinden öğütülen buğdaydan elde edilen undan yapılan ekmek yumuşacık ve lezzetli oluyor. Doğal olması bir tarafa doğanın içerisinde un üretmenin keyfi bambaşka. Burası babam ile amcamın yapmış olduğu yaklaşık 150 yıllık bir değirmen. Burada sadece un öğütülmüyor, bulgur değirmeninde bulgur da çekiyoruz. Ayrıca bu yapı içerisinde kereste de biçiyoruz, bileme makinesinde de bıçaklarımızı, baltalarımızı biliyoruz. Babam vefat edince bu değirmenin sesinin kesilmesine izin vermedim, geleneksel yöntemlerle un öğütmeye devam ediyorum” dedi.

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