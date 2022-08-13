15 dakikalık yağmur Karasu’da hayatı felç etti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan 15 dakikalık yağmur sebebi ile ilçede bazı bölgelerde caddeler sular altında kaldı.

Yaklaşık 15 dakika aralıksız yağan yağmur ile Plaj Caddesi’nin Atatürk Bulvarı girişi ile eski lunapark mevkii ve dört yol ışıklar mevkii yağmur sularına teslim oldu. Her yağmurda bu bölgelerin suyla dolması ve hayatı kısa sürede olsa olumsuz etkilemesi vatandaşın tepkisine neden oldu. Eline süpürge alan bir vatandaşın da yağmur mazgalını açmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaş ve tatilci, her yağmurda su biriken bölgelere çözüm bulunmasını bekliyor.