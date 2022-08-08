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15 bin kınalı keklik doğaya salındı

Kahramanmaraş’ta üretilen 15 bin kınalı keklik, Kahramanmaraş’ın yanı sıra 21 ilde doğaya salındı.

Çevre 08.08.2022, 09:27
15 bin kınalı keklik doğaya salındı

Kahramanmaraş’ta üretilen 15 bin kınalı keklik, Kahramanmaraş’ın yanı sıra 21 ilde doğaya salındı.

Kahramanmaraş Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Tesisinde yetiştirilen 15 bin kınalı keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya salındı. Üretilen kınalı kekliklerden bin 500’ü Kahramanmaraş’ta, 13 bin 500’ü ise 20 ilde doğaya salındı.

Kekliklerin doğaya salınması sonrası ekiplerin yaban hayatı koruma ve yasak avlanmalara karşı önlemlerinin arttığı öğrenildi.

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