14. yüzyıldan kalma namazgah görenleri şaşırtıyor

UNESCO geçici miras listesinde bulunan ve 4 medeniyete başkentlik yapmış tarihi İznik’te Osmanlı dönemi namazgahı görenleri şaşırtıyor.

Osmanlı, Bizans, Selçuklu ve Roma Dönemlerinin başkenti olan tarihi Kent İznik’te şehir mezarlığının hemen yanında bulunan namazgah görenleri şaşırtıyor. Bizanslıların kullandığı teknik ile yapılan namazgahın sadece bir kısmı kaldı. Konu ile ilgili açıklama yapan İznik Eski Müze Müdürü Taylan Sevil, “Bu duvar tekniği Bizans döneminden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlılarda bu tekniği kullanmıştır. Ata yadigarımız olan bu eserde sadece son cemaat yeri kalmıştır. Osmanlı döneminin önemli eserlerindendir. Lütfen bu eserlerin korunması için elimizden geleni yapalım" dedi.